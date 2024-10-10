Кузнецов забил 2-й гол в сезоне КХЛ и отличился впервые с 5 сентября. Форвард забросил после подставления клюшки в матче с минским «Динамо»
Евгений Кузнецов забросил вторую шайбу в сезоне КХЛ.
Нападающий СКА забил гол в матче Фонбет чемпионата КХЛ против минского «Динамо».
В третьем периоде при игре в большинстве Евгений Кузнецов подставил клюшку под бросок Александра Никишина.
Это второй гол Евгения в нынешнем сезоне – он отличился впервые с 5 сентября, когда забил «Металлургу».
На его счету теперь 6 (2+4) баллов в 10 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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