Кузнецов забил 2-й гол в сезоне КХЛ и отличился впервые с 5 сентября. Форвард забросил после подставления клюшки в матче с минским «Динамо»

Евгений Кузнецов забросил вторую шайбу в сезоне КХЛ.

Нападающий СКА забил гол в матче Фонбет чемпионата КХЛ против минского «Динамо ».

В третьем периоде при игре в большинстве Евгений Кузнецов подставил клюшку под бросок Александра Никишина .

Это второй гол Евгения в нынешнем сезоне – он отличился впервые с 5 сентября, когда забил «Металлургу».

На его счету теперь 6 (2+4) баллов в 10 матчах чемпионата.