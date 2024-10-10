Пеллегрини удалили в 1-м тайме матча Италия – Бельгия. Гости забили через 2 минуты
Игрока сборной Италии удалили в первом тайме матча с Бельгией.
Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини на 38-й минуте грубо подкатился под защитника « Айнтрахта» Артюра Теате.
Главный судья матча Лиги наций норвежец Эспен Эскос показал итальянцу желтую карточку. Но в эпизод вмешался ВАР, и арбитр, посмотрев повтор, удалил Пеллегрини на 40-й минуте.
Отметим, что через две минуты Максим де Кейпер сократил отставание Бельгии в счете.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, перерыв).
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости