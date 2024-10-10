Пеллегрини удалили в 1-м тайме матча Италия – Бельгия. Гости забили через 2 минуты

Игрока сборной Италии удалили в первом тайме матча с Бельгией.

Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини на 38-й минуте грубо подкатился под защитника « Айнтрахта » Артюра Теате .

Главный судья матча Лиги наций норвежец Эспен Эскос показал итальянцу желтую карточку. Но в эпизод вмешался ВАР, и арбитр, посмотрев повтор, удалил Пеллегрини на 40-й минуте.

Отметим, что через две минуты Максим де Кейпер сократил отставание Бельгии в счете.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, перерыв).

Изображение: кадр из трансляции