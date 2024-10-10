Фото
5

Пеллегрини удалили в 1-м тайме матча Италия – Бельгия. Гости забили через 2 минуты

Игрока сборной Италии удалили в первом тайме матча с Бельгией.

Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини на 38-й минуте грубо подкатился под защитника « Айнтрахта» Артюра Теате.

Главный судья матча Лиги наций норвежец Эспен Эскос показал итальянцу желтую карточку. Но в эпизод вмешался ВАР, и арбитр, посмотрев повтор, удалил Пеллегрини на 40-й минуте.

Отметим, что через две минуты Максим де Кейпер сократил отставание Бельгии в счете.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, перерыв).

Изображение: кадр из трансляции

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoАйнтрахт Франкфурт
logoРома
logoбундеслига Германия
logoСборная Италии по футболу
logoсерия А Италия
logoСборная Бельгии по футболу
logoсудьи
видеоповторы
logoЛоренцо Пеллегрини
logoЛига наций УЕФА
Эспен Эскос
logoМаксим де Кейпер
logoАртюр Теате
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Италия – Бельгия – 2:2. Троссард сравнял счет. Онлайн-трансляция
1322 минуты назадLive
Лига наций. Франция сыграет с Израилем, Англия примет Грецию, Италия против Бельгии, Казахстан в гостях у Австрии
151сегодня, 18:45Live
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Юран о том, что Селюк назвал его коррупционером: «Мне смешно, если честно. Я реагировать не буду»
216 минут назад
Холанд стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии в 24 года – у него 34 гола в 36 матчах
3328 минут назад
У Холанда 14 голов в 13 матчах сезона за «Ман Сити» и сборную. Норвежец дважды забил Словении
529 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина в гостях у Венесуэлы, Бразилия сыграет с Чили, Колумбия против Боливии
2632 минуты назадLive
Селюк о Юране: «Коррупционер, играл договорняки, получал от футболистов деньги, выпуская их, сидит в откатах на всех трансферах и так далее»
2639 минут назад
Ундав о моде: «Брюки – это просто брюки, будь они от H M или люксового бренда. Роскошь – проводить время с семьей и наблюдать, как растет дочь»
551 минуту назад
Самый молодой автор гола в истории сборной России. Кто это из футболистов РПЛ?
2сегодня, 19:00Спецпроект
Лига наций. Франция сыграет с Израилем, Англия примет Грецию, Италия против Бельгии, Казахстан в гостях у Австрии
151сегодня, 18:45Live
Кассано о сообщении от Роналду: «Я сказал, что он не входит в мой топ-10 лучших игроков. Криштиану прислал мне список своих голов и трофеев»
92сегодня, 18:34
Карпин о РУСАДА на тренировке сборной России: «Какой вообще смысл приезжать в последний день, когда все люди разъезжаются?»
11сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
ЭСК признала офсайд в голевой атаке «Родины» в матче с «Арсеналом», но поддержала невмешательство ВАР
1 минуту назад
Англия – Греция – 0:1. Павлидис сделал дубль. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
Сака получил травму бедра в матче Англия – Греция. Хавбек выходил в старте во всех играх «Арсенала» в сезоне
4 минуты назад
«Атлетико» оштрафован на 30 000 евро за демонстрацию фанатами нацистского приветствия на матче с «Бенфикой»
15 минут назад
Италия – Бельгия – 2:2. Троссард сравнял счет. Онлайн-трансляция
1322 минуты назадLive
Врач об уходе Варана из футбола в 31 год: «Будет больше таких случаев. Много матчей и мало отдыха, невозможно не получить травм в 4-5 сезонах при таких нагрузках»
323 минуты назад
Родри и Карвахаль на костылях посетили сбор сборной Испании. Партнеры встретили их аплодисментами
334 минуты назадФото
Йорди Кройфф о сравнениях Ямаля с Месси: «Посмотрим, когда ему будет 30 лет. Но Ламин может ознаменовать собой эпоху»
658 минут назад
Эль-Хилали из «Эспаньола» отказал «Барсе» дважды: «Даже не думал. Я фанат клуба и останусь здесь навсегда, если мне дадут пожизненный контракт»
12сегодня, 19:19
Израиль – Франция – 1:2. Нкунку забил. Онлайн-трансляция
7сегодня, 19:14Live