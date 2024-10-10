КДК оштрафовал «Спартак» на 40 000 рублей за скандирования «Зенит» – позор российского футбола» на матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки болельщиков о «Зените».
Во время матча с «Ростовом» (3:0) в 11-м туре Мир РПЛ болельщики красно-белых скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».
«Спартак» за массовое скандирование кричалок в адрес «Зенита» во время матча с «Ростовом» оштрафован на 40 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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