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КДК оштрафовал «Спартак» на 40 000 рублей за скандирования «Зенит» – позор российского футбола» на матче с «Ростовом»

КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки болельщиков о «Зените».

Во время матча с «Ростовом» (3:0) в 11-м туре Мир РПЛ болельщики красно-белых скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

«Спартак» за массовое скандирование кричалок в адрес «Зенита» во время матча с «Ростовом» оштрафован на 40 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЗенит
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
болельщики
КДК РФС
Артур Григорьянц
logoМатч ТВ
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