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Открытая тренировка сборной России отложена из-за проверки РУСАДА. 10 игроков забрали на допинг-контроль

РУСАДА проводит проверку игроков сборной России.

Сегодня у национальной команды в рамках сбора запланирована открытая тренировка.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», занятие было отложено из-за проверки Российского антидопингового агентства.

10 футболистов забрали на допинг-контроль.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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