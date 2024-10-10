Открытая тренировка сборной России отложена из-за проверки РУСАДА. 10 игроков забрали на допинг-контроль
РУСАДА проводит проверку игроков сборной России.
Сегодня у национальной команды в рамках сбора запланирована открытая тренировка.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», занятие было отложено из-за проверки Российского антидопингового агентства.
10 футболистов забрали на допинг-контроль.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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