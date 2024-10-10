Открытая тренировка сборной России отложена из-за проверки РУСАДА. 10 игроков забрали на допинг-контроль

РУСАДА проводит проверку игроков сборной России.

Сегодня у национальной команды в рамках сбора запланирована открытая тренировка.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», занятие было отложено из-за проверки Российского антидопингового агентства.

10 футболистов забрали на допинг-контроль.