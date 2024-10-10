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НФЛ. 6-я неделя. «Сиэтл» сыграет с «Сан-Франциско» и другие матчи

С 11 по 15 октября пройдут матчи шестой недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

6-я неделя

11 октября

СиэтлСан-Франциско – 3.15

13 октября

ЧикагоДжексонвилл – 16.30

БалтиморВашингтон – 20.00

Грин-БэйАризона – 20.00

Нью-ИнглендХьюстон – 20.00

Нью-ОрлеанТампа-Бэй – 20.00

ФиладельфияКливленд – 20.00

ТеннессиИндианаполис – 20.00

ДенверЛос-Анджелес Чарджерс – 23.05

Лас-ВегасПиттсбург – 23.05

КаролинаАтланта – 23.25

ДалласДетройт – 23.25

14 октября

Нью-Йорк ДжайентсЦинциннати – 3.20

15 октября

Нью-Йорк ДжетсБаффало – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.

Восток АФК

  1. Баффало 3–2 (+36)

  2. НЙ Джетс 2–3 (+8)

  3. Майами 2–3 (–53)

  4. Нью-Ингленд 1–4 (–40)

Север АФК

  1. Балтимор 3–2 (+21)

  2. Питтсбург 3–2 (+19)

  3. Кливленд 1–4 (–42)

  4. Цинциннати 1–4 (–5)

Юг АФК

  1. Хьюстон 4–1 (–12)

  2. Индианаполис 2–3 (–3)

  3. Теннесси 1–3 (–11)

  4. Джексонвилл 1–4 (–46)

Запад АФК

  1. Канзас-Сити 5–0 (+33)

  2. Денвер 3–2 (+23)

  3. ЛА Чарджерс 2–2 (+18)

  4. Лас-Вегас 2–3 (–35)

Восток НФК

  1. Вашингтон 4–1 (+40)

  2. Даллас 3–2 (–4)

  3. Филадельфия 2–2 (–10)

  4. НЙ Джайентс 2–3 (–15)

Север НФК

  1. Миннесота 5–0 (+63)

  2. Детройт 3–1 (+22)

  3. Грин-Бэй 3–2 (+20)

  4. Чикаго 3–2 (+28)

Юг НФК

  1. Атланта 3–2 (–4)

  2. Тампа-Бэй 3–2 (+13)

  3. Нью-Орлеан 2–3 (+44)

  4. Каролина 1–4 (–82)

Запад НФК

  1. Сиэтл 3–2 (+8)

  2. Аризона 2–3 (–9)

  3. Сан-Франциско 2–3 (+20)

  4. ЛА Рэмс 1–4 (–45)

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
logoНью-Ингленд
результаты
logoНФЛ
logoВашингтон
logoНью-Йорк Джайентс
logoБаффало
logoНью-Йорк Джетс
logoБалтимор
logoЦинциннати
logoКливленд
logoПиттсбург
logoХьюстон
logoИндианаполис
logoДжексонвилл
logoТеннесси
logoДенвер
logoЛас-Вегас
logoЛос-Анджелес Чарджерс
logoДаллас
logoФиладельфия
logoЧикаго
logoДетройт
logoГрин-Бэй
logoАтланта
logoКаролина
logoНью-Орлеан
logoТампа-Бэй
logoАризона
logoСан-Франциско
logoСиэтл
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