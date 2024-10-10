НФЛ. 6-я неделя. «Сиэтл» сыграет с «Сан-Франциско» и другие матчи
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
6-я неделя
11 октября
Сиэтл – Сан-Франциско – 3.15
13 октября
Чикаго – Джексонвилл – 16.30
Нью-Ингленд – Хьюстон – 20.00
Нью-Орлеан – Тампа-Бэй – 20.00
Филадельфия – Кливленд – 20.00
Теннесси – Индианаполис – 20.00
Денвер – Лос-Анджелес Чарджерс – 23.05
14 октября
Нью-Йорк Джайентс – Цинциннати – 3.20
15 октября
Нью-Йорк Джетс – Баффало – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.
Восток АФК
Баффало 3–2 (+36)
НЙ Джетс 2–3 (+8)
Майами 2–3 (–53)
Нью-Ингленд 1–4 (–40)
Север АФК
Балтимор 3–2 (+21)
Питтсбург 3–2 (+19)
Кливленд 1–4 (–42)
Цинциннати 1–4 (–5)
Юг АФК
Хьюстон 4–1 (–12)
Индианаполис 2–3 (–3)
Теннесси 1–3 (–11)
Джексонвилл 1–4 (–46)
Запад АФК
Канзас-Сити 5–0 (+33)
Денвер 3–2 (+23)
ЛА Чарджерс 2–2 (+18)
Лас-Вегас 2–3 (–35)
Восток НФК
Вашингтон 4–1 (+40)
Даллас 3–2 (–4)
Филадельфия 2–2 (–10)
НЙ Джайентс 2–3 (–15)
Север НФК
Миннесота 5–0 (+63)
Детройт 3–1 (+22)
Грин-Бэй 3–2 (+20)
Чикаго 3–2 (+28)
Юг НФК
Атланта 3–2 (–4)
Тампа-Бэй 3–2 (+13)
Нью-Орлеан 2–3 (+44)
Каролина 1–4 (–82)
Запад НФК
Сиэтл 3–2 (+8)
Аризона 2–3 (–9)
Сан-Франциско 2–3 (+20)
ЛА Рэмс 1–4 (–45)
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