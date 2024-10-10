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  • Ротенберг о поражении СКА: «Понимали, что минское «Динамо» сыграет на пределе. Как в пословице: «Петух клюнул – мужик перекрестился». Лучше, чтобы петух клюнул до игры, а не во время»
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Ротенберг о поражении СКА: «Понимали, что минское «Динамо» сыграет на пределе. Как в пословице: «Петух клюнул – мужик перекрестился». Лучше, чтобы петух клюнул до игры, а не во время»

Роман Ротенберг высказался после поражения от минского «Динамо».

СКА уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Мы понимали, что это будет тяжелая игра для нас. Соперник был ничем не хуже, чем «Локомотив».

Много очень сильных ребят. Понимали, что они будут играть на пределе всю игру. Мы предупреждали об этом наших ребят.

Где-то не увидели той энергии, которую мы видели в Ярославле. Честно могу сказать, что очень много сил отдали в Ярославле. Была серьезная проверка. Очень много сыграли там в меньшинстве, что повлияло на сегодняшнюю игру.

У нас не было той энергии, потому что мы втроем играли практически всю игру. И сегодня у нас тоже было очень много удалений. Нам нужно убрать удаления, и тогда у нас будет лучше ритм, и мы сможем навязать свою игру.

Будем работать над тем, чтобы улучшить игровую дисциплину. Не хватило эмоций, но в то же время мы понимаем, что мы обязаны дома находить эмоции что бы ни происходило, как бы тяжело не было, и играть все 60 минут.

За третий период не стыдно. Были шансы и сравнять игру, штанги хорошие, очень много хороших моментов создали.

Как в русской пословице: «Петух клюнул – мужик перекрестился».

Но лучше, чтобы петух клюнул наших игроков в следующей игре до игры, а не во время», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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