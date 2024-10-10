Карпин об открытой тренировке сборной: «Установки для игроков не было: выйти и наслаждаться. Ни за кем особо не следил»
Валерий Карпин высказался об открытой тренировке сборной России.
Национальная команда провела открытое занятие для болельщиков в Москве. В нем приняли участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.
– Кого оценивали сегодня?
– Понятно, что молодежь сложно оценивать, не зная их. Ни за кем особо не следил. Даже за нашими. Установки для игроков не было: выйти и наслаждаться.
– Кто готов стать тренером?
– Глебов. Они инициативно все делали, есть задатки, – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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