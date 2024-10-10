Карпин об открытой тренировке сборной: «Установки для игроков не было: выйти и наслаждаться. Ни за кем особо не следил»

Валерий Карпин высказался об открытой тренировке сборной России.

Национальная команда провела открытое занятие для болельщиков в Москве. В нем приняли участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.

– Кого оценивали сегодня?

– Понятно, что молодежь сложно оценивать, не зная их. Ни за кем особо не следил. Даже за нашими. Установки для игроков не было: выйти и наслаждаться.

– Кто готов стать тренером?

– Глебов . Они инициативно все делали, есть задатки, – сказал главный тренер сборной России.