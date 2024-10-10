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Юлия Пахалина: «Говорю иностранцам: «Россия сейчас — самое безопасное место на свете для жизни. Вы знаете, какое у нас оружие?»

Юлия Пахалина назвала Россию самой безопасной страной в мире.

Пахалина – олимпийская чемпионка Сиднея-2000 по прыжкам в воду.

Спортсменка более 20 лет живет в США.

— Во время последних визитов в Россию заметили улучшения? Как та же Москва похорошела при Собянине? Или Пенза?

— Мне говорят, что в Пензе лучше не стало, но я точно не знаю. Вопрос в том, с чем сравнивать: в Америке в процентном соотношении намного больше бедных людей, чем в России, тех, что очень тяжело живут от зарплаты до зарплаты. Они живут во флигелях. Мы всегда хотим лучшей жизни, вспоминаем, как классно было при Советском Союзе, но везде есть свои плюсы и минусы.

Москва, конечно, преобразилась. Иностранцы у меня спрашивают: ну как там ситуация? Я отвечаю так: «Россия сейчас — самое безопасное место на свете для жизни. Вы знаете, какое у нас оружие?» Но и помимо этого всего многие очень хотят поехать к нам в страну, но в связи с нынешней обстановкой получить визу очень сложно, – сказала Пахалина.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoЮлия Пахалина
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