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CAS отклонил претензию «Барсы» к «Зениту» насчет выплат за Малкома. Каталонцы требовали бонус за выход петербуржцев в ЛЧ-2022/23, где чемпион РПЛ не сыграл

«Зенит» выиграл спор с «Барселоной» из-за Малкома в международном суде.

«Барселона» при продаже бразильского полузащитника в «Зенит» в 2019 году включила в сделку пункт, согласно которому российский клуб должен был выплатить сине‑гранатовым денежную компенсацию в том случае, если петербуржцы станут участниками Лиги чемпионов в сезоне‑2022/23.

ФИФА отклонила претензию «Барсы» к «Зениту», так как клуб Мир РПЛ из‑за отстранения российских команд от еврокубков не участвовал в том сезоне ЛЧ. Свой запрос относительно выплаты бонуса каталонцы мотивировали тем, что петербуржцы выиграли чемпионат России и должны были играть в Лиге чемпионов. ФИФА отклонила эту претензию. Тогда «Барса» обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), который также поддержал «Зенит».

«CAS решил спор между «Зенитом» и «Барселоной» в пользу сине-бело-голубых. Соответствующее решение было направлено сторонам 10 октября.

В своем исковом заявлении в Спортивный арбитражный суд испанский клуб указывал на пункт в договоре о переходе Малкома, который обязывал «Зенит» выплачивать «Барселоне» компенсацию за каждый выход сине-бело-голубых в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА при условии, что бразильский игрок сыграет определенное количество матчей российской Премьер-лиги.

При этом ранее ФИФА опубликовала постановление, освобождающее петербургский клуб от этих выплат, поскольку сине-бело-голубые были отстранены от игр в еврокубках, однако испанский клуб не согласился с таким решением и обратился в CAS.

В итоге, рассмотрев все материалы дела, суд решил спор в пользу футбольного клуба «Зенит», – сказано в заявлении команды из Санкт-Петербурга.

Сейчас Малком выступает за саудовский «Аль-Хилаль», куда был продан год назад «Зенитом» за 60 млн евро.

Правда ли, что «Зенит» продал Малкома с прибылью? Мы посчитали все траты на звезду

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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