Роналду – завершающему карьеру Надалю: «Было честью наблюдать за твоими достижениями и называть тебя другом. Наслаждайся отдыхом!»
Криштиану Роналду отреагировал на решение Рафаэля Надаля завершить карьеру.
22-кратный чемпион «Больших шлемов» объявил, что завершит карьеру после финала Кубка Дэвиса в ноябре.
«Рафа, какую потрясающую карьеру ты провел! Твоя преданность делу, страсть и невероятный талант вдохновили миллионы людей по всему миру.
Для меня было честью быть свидетелем твоих достижений и иметь возможность называть тебя другом. Поздравляю с потрясающей карьерой! Наслаждайся отдыхом!» – написал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии в комментариях к публикации Надаля в инстаграме.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Рафаэля Надаля
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