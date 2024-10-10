Роналду – завершающему карьеру Надалю: «Было честью наблюдать за твоими достижениями и называть тебя другом. Наслаждайся отдыхом!»

Криштиану Роналду отреагировал на решение Рафаэля Надаля завершить карьеру.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» объявил, что завершит карьеру после финала Кубка Дэвиса в ноябре.

«Рафа, какую потрясающую карьеру ты провел! Твоя преданность делу, страсть и невероятный талант вдохновили миллионы людей по всему миру.

Для меня было честью быть свидетелем твоих достижений и иметь возможность называть тебя другом. Поздравляю с потрясающей карьерой! Наслаждайся отдыхом!» – написал форвард «Аль-Насра » и сборной Португалии в комментариях к публикации Надаля в инстаграме.