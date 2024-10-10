«Торпедо» выиграло 6-й матч подряд, обыграв «Металлург» (5:4). Команда Ларионова – самая результативная в КХЛ с 55 голами
«Торпедо» одержало шестую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Металлург» (5:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Торпедо» продлил победную серию до шести матчей. Прежде команда переиграла «Амур» (7:2), «Адмирал» (4:2), дважды «Куньлунь» (4:2 и 4:0) и «Барыс» (10:1)
Нижегородцы набрали 17 очков в 14 матчах и находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции.
«Торпедо» также забило 55 голов на данный момент – это лучший результат во всей КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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