«Реал» о завершении карьеры Надаля: «Всегда будем гордиться, что такой легендарный спортсмен – наш почетный сосьо. Благодарим за преданность»

В «Реале» отреагировали на завершение карьеры Рафаэля Надаля.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» объявил, что завершит карьеру после финала Кубка Дэвиса в ноябре. Надаль является болельщиком «Реала» и почетным сосьо клуба.

«Узнав о решении Рафы Надаля о завершении профессиональной карьеры после Кубка Дэвиса в ноябре 2024 года, «Реал», его президент и совет директоров выражают свое восхищение и привязанность к одной из величайших легенд испанского и мирового спорта на все времена.

«Реал» и его болельщики всегда будет гордиться тем, что такой легендарный спортсмен, как Рафа Надаль, представляет наш клуб в качестве почетного сосьо.

Его легендарная карьера всегда основывалась на его таланте, постоянном духе самосовершенствования, смирении, солидарности и уважении. Его спортивные и жизненные ценности привели его к заслуженным самым престижным наградам, среди которых Премия Принца Астурийского за достижения в спорте 2008 года, Большой Крест Королевского ордена за заслуги в спорте, три приза лучшему спортсмену Испании и золотая медаль за заслуги в труде.

От имени мадридского «Реала» мы также хотим выразить ему благодарность за преданность клубу и распространение наших ценностей во всех уголках мира. Мы желаем Рафе Надалю и всей его семье всего наилучшего на новом этапе жизни», – говорится в сообщении «Реала ».