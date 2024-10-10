Горшков о квадроберах: «У меня другое воспитание. И своим детям пытаюсь дать соответствующее, чтобы потом не услышать от них о подобном»

Юрий Горшков высказал отношение к квадробингу.

Квадробинг – это неофициальный вид спорта, пришедший из Японии. Надевая маски и хвосты, дети и подростки имитируют движения животных.

– В новостной повестке последних дней обсуждают квадробинг. Как относишься к этому спортивному увлечению?

– А это спорт? Для меня многие такие вещи поразительны.

У меня другое совсем воспитание. И своим детям я пытаюсь дать воспитание соответствующее: поменьше телефонов, интернета; побольше книжек, сказок.

Чтобы потом лет в десять не услышать ни о чем подобном от ребенка... Я даже не знаю, как правильно говорить это слово. Я другого воспитания человек, – сказал защитник «Зенита».