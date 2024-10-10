Горшков о квадроберах: «У меня другое воспитание. И своим детям пытаюсь дать соответствующее, чтобы потом не услышать от них о подобном»
Юрий Горшков высказал отношение к квадробингу.
Квадробинг – это неофициальный вид спорта, пришедший из Японии. Надевая маски и хвосты, дети и подростки имитируют движения животных.
– В новостной повестке последних дней обсуждают квадробинг. Как относишься к этому спортивному увлечению?
– А это спорт? Для меня многие такие вещи поразительны.
У меня другое совсем воспитание. И своим детям я пытаюсь дать воспитание соответствующее: поменьше телефонов, интернета; побольше книжек, сказок.
Чтобы потом лет в десять не услышать ни о чем подобном от ребенка... Я даже не знаю, как правильно говорить это слово. Я другого воспитания человек, – сказал защитник «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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