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КХЛ. «Металлург» примет «Торпедо», СКА сыграет с минским «Динамо», ЦСКА – с «Автомобилистом», «Спартак» против «Салавата»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Металлург» примет «Торпедо», «Барыс» – «Авангард», СКА сыграет с минским «Динамо», ЦСКА – с «Автомобилистом», «Спартак» – с «Салаватом Юлаевым».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
logoАвангард
logoСалават Юлаев
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