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Гендиректор «Баварии» о забастовке игроков: «Неправильно, когда нам угрожают люди, находящиеся на вершине в плане доходов. Многие другие не говорят об этом»

Босс «Баварии» осудил игроков за угрозу забастовки из-за плотного календаря.

Первым о возможной забастовке из-за перенасыщенного календаря заявил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Его поддержали футболисты и тренеры топ-клубов, в том числе представители «Реала», «Барселоны», «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед».

«Это неправильно, когда нам угрожают забастовкой люди, которые находятся на вершине с точки зрения доходов. Есть много других парней, которые не говорят об этом.

Если есть такая команда, как наша, в которой 16 или 18 игроков национальных сборных, которые путешествуют по всему миру и участвуют в различных международных соревнованиях, это означает, что у них серьезные затраты в плане перелетов. Им действительно тяжело выполнять работу, и мы должны заботиться об их благополучии», – сказал гендиректор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен на Генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов (ECA) в Афинах.

Критикуешь календарь – травмируешься. Сон, Родри, теперь и Алиссон

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
logoБавария
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoАссоциация европейских клубов
календарь
logoРодри
деньги
Ян-Кристиан Дрезен
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