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  • «Авангард» проиграл 9 из 14 матчей в сезоне, не забив последней клубу Востока «Барысу» (0:1). Команда Звягина идет на 10-м месте
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«Авангард» проиграл 9 из 14 матчей в сезоне, не забив последней клубу Востока «Барысу» (0:1). Команда Звягина идет на 10-м месте

«Авангард» проиграл 9 из 14 матчей в сезоне КХЛ.

Команда тренера Сергея Звягина уступила «Барысу» (0:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер казахтанской команды Никита Бояркин отразил все 24 броска.

«Барыс» завершил серию поражений, которая длилась пять матчей. Команда занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 7 очков в 15 матчах.

«Авангард» имеет в активе 11 баллов в 14 играх и находится на 10-й позиции в таблице конференции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoАвангард
logoСергей Звягин
logoКХЛ
logoБарыс
logoSports – Казахстан
logoНикита Бояркин
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