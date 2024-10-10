«Авангард» проиграл 9 из 14 матчей в сезоне, не забив последней клубу Востока «Барысу» (0:1). Команда Звягина идет на 10-м месте

«Авангард» проиграл 9 из 14 матчей в сезоне КХЛ.

Команда тренера Сергея Звягина уступила «Барысу » (0:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Голкипер казахтанской команды Никита Бояркин отразил все 24 броска.

«Барыс» завершил серию поражений, которая длилась пять матчей. Команда занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 7 очков в 15 матчах.

«Авангард » имеет в активе 11 баллов в 14 играх и находится на 10-й позиции в таблице конференции.