«Авангард» проиграл 9 из 14 матчей в сезоне, не забив последней клубу Востока «Барысу» (0:1). Команда Звягина идет на 10-м месте
«Авангард» проиграл 9 из 14 матчей в сезоне КХЛ.
Команда тренера Сергея Звягина уступила «Барысу» (0:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер казахтанской команды Никита Бояркин отразил все 24 броска.
«Барыс» завершил серию поражений, которая длилась пять матчей. Команда занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 7 очков в 15 матчах.
«Авангард» имеет в активе 11 баллов в 14 играх и находится на 10-й позиции в таблице конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости