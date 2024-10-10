Ротенберг о 2-м голе минского «Динамо»: «Давайте вместе пойдем и проверим, что там за борт – нужна шлифовка. Ключевой момент матча»
СКА проиграл минскому «Динамо» (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Во втором периоде петербуржцы пропустили шайбу после того, как шайба отскочила от борта в центр зоны.
Вратарь Артемий Плешков пошел подбирать шайбу за ворота, не успел вернуться обратно, и отскоком воспользовался Илья Усов, забивший гол. Счет 2:0 стал в пользу клуба из Беларуси.
– Что делать с бортом? Шайба отскакивает не туда, куда надо.
– Давайте вместе пойдем и проверим, что там за борт. Будем шлифовать его. Нужна шлифовка борта.
Такое бывает и происходит не в первый раз. Ключевой момент матча, но надо и это пройти.
Сегодня борт был не на нашей стороне.
Будем верить, что в следующем матче он будет на нашей стороне, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
1:20 по броскам за период – СКА эпично «сгорел» минскому «Динамо»
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