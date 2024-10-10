Ротенберг о 2-м голе минского «Динамо»: «Давайте вместе пойдем и проверим, что там за борт – нужна шлифовка. Ключевой момент матча»

Роман Ротенберг высказался о рикошете, после которого СКА пропустил гол.

СКА проиграл минскому «Динамо» (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Во втором периоде петербуржцы пропустили шайбу после того, как шайба отскочила от борта в центр зоны.

Вратарь Артемий Плешков пошел подбирать шайбу за ворота, не успел вернуться обратно, и отскоком воспользовался Илья Усов , забивший гол. Счет 2:0 стал в пользу клуба из Беларуси.

– Что делать с бортом? Шайба отскакивает не туда, куда надо.

– Давайте вместе пойдем и проверим, что там за борт. Будем шлифовать его. Нужна шлифовка борта.

Такое бывает и происходит не в первый раз. Ключевой момент матча, но надо и это пройти.

Сегодня борт был не на нашей стороне.

Будем верить, что в следующем матче он будет на нашей стороне, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

1:20 по броскам за период – СКА эпично «сгорел» минскому «Динамо»