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  • Ротенберг о 2-м голе минского «Динамо»: «Давайте вместе пойдем и проверим, что там за борт – нужна шлифовка. Ключевой момент матча»
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Ротенберг о 2-м голе минского «Динамо»: «Давайте вместе пойдем и проверим, что там за борт – нужна шлифовка. Ключевой момент матча»

Роман Ротенберг высказался о рикошете, после которого СКА пропустил гол.

СКА проиграл минскому «Динамо» (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде петербуржцы пропустили шайбу после того, как шайба отскочила от борта в центр зоны.

Вратарь Артемий Плешков пошел подбирать шайбу за ворота, не успел вернуться обратно, и отскоком воспользовался Илья Усов, забивший гол. Счет 2:0 стал в пользу клуба из Беларуси.

– Что делать с бортом? Шайба отскакивает не туда, куда надо.

– Давайте вместе пойдем и проверим, что там за борт. Будем шлифовать его. Нужна шлифовка борта.

Такое бывает и происходит не в первый раз. Ключевой момент матча, но надо и это пройти.

Сегодня борт был не на нашей стороне.

Будем верить, что в следующем матче он будет на нашей стороне, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

1:20 по броскам за период – СКА эпично «сгорел» минскому «Динамо»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
logoСКА
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoИлья Усов
logoАртемий Плешков
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