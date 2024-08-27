Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Райо», «Атлетико» сыграет с «Эспаньолом» в среду, «Реал» с «Лас-Пальмасом» – в четверг

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3-й тур Ла Лиги стартовал матчем между «Вильярреалом» и «Сельтой» (4:3).

Во вторник «Барселона» на выезде сыграет с «Райо Вальекано». В среду «Сосьедад» Захаряна встретится с «Алавесом», «Атлетико» будет противостоять «Эспаньолу».

В четверг «Жирона» примет «Осасуну», «Реал» проведет матч с «Лас-Пальмасом».

Игра «Бетиса» с «Хетафе» перенесена из-за участия хозяев в Лиге конференций.

Чемпионат Испании

3-й тур

Мальорка – Севилья
Дата проведения
27 августа, 20:00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Райо Вальекано – Барселона
Дата проведения
27 августа, 22:30, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетик – Валенсия
Дата проведения
28 августа, 20:00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вальядолид – Леганес
Дата проведения
28 августа, 20:00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико – Эспаньол
Дата проведения
28 августа, 22:30, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Сосьедад – Алавес
Дата проведения
28 августа, 22:30, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Жирона – Осасуна
Дата проведения
29 августа, 20:00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лас-Пальмас – Реал Мадрид
Дата проведения
29 августа, 22:30, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вильярреал – Сельта 4:3 (1:2, 3:1)
Дата проведения
26 августа, 22:30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Иглесиас, 1:1 – 26 Кардона, 1:2 – 31 Мингеса, 2:2 – 60 Барри, 3:2 – 64, автогол Жаилсон, 3:3 – 80 Старфельт, 4:3 – 90+10 Парехо.
ВильярреалКонде, Кардона, Байи (Коста, 58), Альбиоль, Фемения, Алекс Баэна (Гуйе, 72), Парехо, Комесанья, Пино (Пепе, 58), Данджума (Барри, 59), Жерар Морено (Айосе Перес, 46).
СельтаВильяр, Манкильо (Сведберг, 70), Старфельт, Жаилсон, Каррейра (Альварес, 58), Мориба (Бельтран, 58), Родригес, Мингеса, Бамба, Иглесиас (Дувикас, 74), Гонсалес (Аспас, 70).
Предупреждения:
Мориба (52), Фемения (55), Комесанья (80), Гуйе (85), Сведберг (88), Пепе (90+11), Альварес (90+8).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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41 комментарий
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Вилльяреал Сельта. 0-1.
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
и на 99 й минуте пенальти, игрок бьёт, вратарь сельты отбивает ,игрок Вилльяреаля добивает и забивает! Это было круто. Советую посмотреть матч или нарезки.
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+8
ну и жара была в матче Вилльреал Сельта Виго, полное наслаждение.!!!
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+7
Лодка и Сельта безумный матч
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Ответ Бегемотик
Комментарий скрыт
у вас каждый фол игрока Барсы карается ЖК,) тем не менее Модрич который 5 раз с фолил в последнем класико, и без карточек.. a ничего) там Кроос, с испанией 6 раз сфолил, причем было на любой вкус.. и ничего, за то Кубарси, видите ли 2 раза сфолил а судья не дал желтую в одном.. а нытье такое будто Барсе дали сразу 2 гола из офсайда засчитать
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Вильяреал Сельта матч огонь! в ближайшее время таких матчей в ла лиге не будет.
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Ааа))) Сельта в добавленную минуту ,один на один, вратарь отбивает, давно не видел таких матчей! какой то фестиваль.
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Ответ Бегемотик
Нет, только фол Кубарси в том моменте и пенальти У меня нет обобщения, я не фанатик Барсы или РМ или Месси и Рона и не занимаюсь этой чушью. Кубарси хороший, но еще юн
сам факт смысл твоего коммента нулевая! он говорит что молодежь надо держаться а ты про спорный момент Кубарси.
Кубарси ни разу не наиграл на удаление, он не играет жестко, ни первый ни второй фол ни разу не жесткий агрессивным, в первом случае игрок Валенсии упал при минимальном контакте с грудью, во втором чуть придержал и отпустил.. если за такое удалять то соперники Барсы времен Лео, должны было по 7-8 карточек получить.. или же посмотри игру с басками, там Юри 4 раза сфолил на Ямаля.. где карточка?! а Кубарси привез пенку потому что поскользнулся и упал в ногу соперника, там и близко не было грубости, нога который он сунул был где то на 20 см дальше от баска но подскользнулся.. прямо перед этим и Бальде подскользнулся, а вообще за первый тайм там много у кого нога поехала, я лично, помню троих у басков и 4 раза(2 раза Кубарси) у Барсы.. во втором то ли бутсы поменяли то ли просто адаптировались было уже по лучше. и да, за пенку дали Кубарси ЖК, хотя как по мне там не должно было быть карточкой, ибо там Кубарси ни разу не шел на контакт а лишь подскользнувшийся задел ногу соперника. пенка 100% но карточка лишняя, имхо!
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Вауу Ещё и пенальти на 99 й минуте!)))Вильяреал Сельта это матч недели будет 7 мячей!! 4-3!!!! уфффф
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Ещё пенальти в конце забавный. Чувак просто донес на себе до штрафной хватавшего его за футболку и уже в штрафной упал)))
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Ответ Dvin
Ещё пенальти в конце забавный. Чувак просто донес на себе до штрафной хватавшего его за футболку и уже в штрафной упал)))
шикарный матч был, это что то!)
+4
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+3
Ответ По Жизни
Вилльяреал Сельта. 0-1. 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 и на 99 й минуте пенальти, игрок бьёт, вратарь сельты отбивает ,игрок Вилльяреаля добивает и забивает! Это было круто. Советую посмотреть матч или нарезки.
Игрок? Дани Парехо - игрок?
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Видел все три игры Вильярреала в этом сезоне. Кайфовый футбол, зрелище

Напоминает разящие контратаки из Бундеслиги от Лейпцига или Байера 🔥
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Матч Вильярреал - Сельта это просто украшение футбола. Куча голов и вратарских сейвов. Хозяева знатно отскочили в концовке, у Сельты в доб. время было целых три 100% момента, а в самом конце привезли себе смешной пенальти
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Бодрый матч Вильярреале , Сельта конечно за минуту два супер момента после 90й минуты не забила
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Вильярреал - Сельта это просто какое-то безумие!!! Настоящий кайф от футбола!
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Матч то шикарнейший
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Я на эмоциях!Безумно крутой матч,державой меня и компанию в напряжении от и до. Класс!!!
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За Барсу 🙏🙏🙏
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Ответ Богдан Агафонов
Видел все три игры Вильярреала в этом сезоне. Кайфовый футбол, зрелище Напоминает разящие контратаки из Бундеслиги от Лейпцига или Байера 🔥
Марселино - крутой тренер, который умеет ставить атакующий футбол. Но баланса в игре клуба нет совсем, в данный момент. Думаю, если у тренера выйдет наладить его, то Вильярреал может быть претендентом на топ-4. Всё-таки атакующие игроки у клуба просто замечательные
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Но чудак из Сельты под 19 номером со своими решениями не давать на пустые, а бить во вратаря заслужил этим матчем лишения зарплаты
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Оскар Мингеса лучший по г+п в Ла Лиге (2+2)
Вот так вот
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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Я не понимаю они же только на выходных играли, что происходит?)
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Ничего себе чемпионат разогнался, каталонский гегемон летит за 9 очком:)))
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Ответ 993 Final
Как же федерация футбольная помогает Реалу, посмотрел календарь, у Барселоны за ближайший месяц в основном матчи на выезде, Реал большинство матчей дома. Ладно, у Барселоны хорошая игра,удачи 👍. Реал же с мега составом играет в непонятно что.
может Барсе помогает? вроде инфа была чтоб на вторую половину сезона больше дома играть так как переедут на родной стадион, и монет больше получат чем на Монжуике
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Ответ rigobersong
Ничего себе чемпионат разогнался, каталонский гегемон летит за 9 очком:)))
Прилетел
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Парни справятся!
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Ответ itemme
Все пишут, что матч шикарный. Да, эмоции есть, но какое же днище по уровню. Что это за мув от защитника был? Что с реализацией и принятием решений? Короче, грустно по качеству. Зато качельки!
Реализация и принятие решение соответствующие уровню игроков. А для такого уровня это нормальное качество. Не каждый нападающий - Холанд. Но любой игрок, не выкатывающий на пустые вместо удара во вратаря должен штрафоваться тренерским штабом
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Ответ Богдан Агафонов
Реализация и принятие решение соответствующие уровню игроков. А для такого уровня это нормальное качество. Не каждый нападающий - Холанд. Но любой игрок, не выкатывающий на пустые вместо удара во вратаря должен штрафоваться тренерским штабом
Это уровень ЛаЛиги, причем не конца таблицы (на бумаге). Качества не хватает в игре, это объективно. Глупые ошибки и глупые решения, не стоит оправдывать это «уровнем». Он должен быть высоким, а не таким. Но зрителям весело, конечно.
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Ответ Stas Politik
Марселино - крутой тренер, который умеет ставить атакующий футбол. Но баланса в игре клуба нет совсем, в данный момент. Думаю, если у тренера выйдет наладить его, то Вильярреал может быть претендентом на топ-4. Всё-таки атакующие игроки у клуба просто замечательные
А меня устраивает отсутствие баланса. В Ла Лиге качества игры мне хочется требовать только от Реала и Атлетико
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