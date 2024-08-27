Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Райо», «Атлетико» сыграет с «Эспаньолом» в среду, «Реал» с «Лас-Пальмасом» – в четверг
3-й тур Ла Лиги стартовал матчем между «Вильярреалом» и «Сельтой» (4:3).
Во вторник «Барселона» на выезде сыграет с «Райо Вальекано». В среду «Сосьедад» Захаряна встретится с «Алавесом», «Атлетико» будет противостоять «Эспаньолу».
В четверг «Жирона» примет «Осасуну», «Реал» проведет матч с «Лас-Пальмасом».
Игра «Бетиса» с «Хетафе» перенесена из-за участия хозяев в Лиге конференций.
3-й тур
- Дата проведения
- 27 августа, 20:00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 27 августа, 22:30, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 28 августа, 20:00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 28 августа, 20:00, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 28 августа, 22:30, «Метрополитано»
- Дата проведения
- 28 августа, 22:30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 29 августа, 20:00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 29 августа, 22:30, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 26 августа, 22:30, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
- 0:1 – 12 Иглесиас, 1:1 – 26 Кардона, 1:2 – 31 Мингеса, 2:2 – 60 Барри, 3:2 – 64, автогол Жаилсон, 3:3 – 80 Старфельт, 4:3 – 90+10 Парехо.
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Вильярреал –
Конде, Кардона, Байи (Коста, 58), Альбиоль, Фемения, Алекс Баэна (Гуйе, 72), Парехо, Комесанья, Пино (Пепе, 58), Данджума (Барри, 59), Жерар Морено (Айосе Перес, 46).
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Сельта –
Вильяр, Манкильо (Сведберг, 70), Старфельт, Жаилсон, Каррейра (Альварес, 58), Мориба (Бельтран, 58), Родригес, Мингеса, Бамба, Иглесиас (Дувикас, 74), Гонсалес (Аспас, 70).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
и на 99 й минуте пенальти, игрок бьёт, вратарь сельты отбивает ,игрок Вилльяреаля добивает и забивает! Это было круто. Советую посмотреть матч или нарезки.
Кубарси ни разу не наиграл на удаление, он не играет жестко, ни первый ни второй фол ни разу не жесткий агрессивным, в первом случае игрок Валенсии упал при минимальном контакте с грудью, во втором чуть придержал и отпустил.. если за такое удалять то соперники Барсы времен Лео, должны было по 7-8 карточек получить.. или же посмотри игру с басками, там Юри 4 раза сфолил на Ямаля.. где карточка?! а Кубарси привез пенку потому что поскользнулся и упал в ногу соперника, там и близко не было грубости, нога который он сунул был где то на 20 см дальше от баска но подскользнулся.. прямо перед этим и Бальде подскользнулся, а вообще за первый тайм там много у кого нога поехала, я лично, помню троих у басков и 4 раза(2 раза Кубарси) у Барсы.. во втором то ли бутсы поменяли то ли просто адаптировались было уже по лучше. и да, за пенку дали Кубарси ЖК, хотя как по мне там не должно было быть карточкой, ибо там Кубарси ни разу не шел на контакт а лишь подскользнувшийся задел ногу соперника. пенка 100% но карточка лишняя, имхо!
Напоминает разящие контратаки из Бундеслиги от Лейпцига или Байера 🔥
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