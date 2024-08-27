Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Райо», «Атлетико» сыграет с «Эспаньолом» в среду, «Реал» с «Лас-Пальмасом» – в четверг

3-й тур Ла Лиги стартовал матчем между «Вильярреалом» и «Сельтой» (4:3).

Во вторник «Барселона» на выезде сыграет с «Райо Вальекано». В среду «Сосьедад» Захаряна встретится с «Алавесом», «Атлетико» будет противостоять «Эспаньолу».

В четверг «Жирона» примет «Осасуну», «Реал» проведет матч с «Лас-Пальмасом».

Игра «Бетиса» с «Хетафе» перенесена из-за участия хозяев в Лиге конференций.

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3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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