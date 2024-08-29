Соболев прошел медосмотр для «Зенита». Форвард «Спартака» подпишет контракт по схеме «4+1»
Александр Соболев подпишет с «Зенитом» 4-летний контракт.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что нападающий «Спартака» находится в Санкт-Петербурге для завершения трансфера.
Как сообщает «Чемпионат», Соболев успешно прошел медосмотр для «Зенита».
По данным «Спорт-Экспресса», нападающий подпишет контракт на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.
Трансфер обойдется «Зениту» примерно в 10 миллионов евро – официальное объявление о переходе ожидается завтра.
Помимо прочего, он не Дзюба, которому хейт помогал собраться. Получим на выходе Бухарова 2.0. Есть все предпосылки...
Я тебя подписал ни с того, ни с сего.
Вот купил я тебя и утратил покой,
Непонятно зачем, неизвестно на кой..
Хахаза