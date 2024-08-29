Соболев прошел медосмотр для «Зенита». Форвард «Спартака» подпишет контракт по схеме «4+1»

Александр Соболев подпишет с «Зенитом» 4-летний контракт.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что нападающий « » находится в Санкт-Петербурге для завершения трансфера.

Как сообщает «Чемпионат», успешно прошел медосмотр для « ».

По данным « », нападающий подпишет контракт на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.

Трансфер обойдется «Зениту» примерно в 10 миллионов евро – официальное объявление о переходе ожидается завтра.