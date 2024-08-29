Соболев прошел медосмотр для «Зенита». Форвард «Спартака» подпишет контракт по схеме «4+1»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Спорт-Экспресс Чемпионат.com Футбол

Александр Соболев подпишет с «Зенитом» 4-летний контракт.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что нападающий «Спартака» находится в Санкт-Петербурге для завершения трансфера.

Как сообщает «Чемпионат», Соболев успешно прошел медосмотр для «Зенита».

По данным «Спорт-Экспресса», нападающий подпишет контракт на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.

Трансфер обойдется «Зениту» примерно в 10 миллионов евро – официальное объявление о переходе ожидается завтра.

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195 комментариев
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Как же наплевали в душу болельщикам команды руководство Зенита. Уже и на матчи кубка нет желания идти.
+103
-13
+90
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Вот и переобувка от болельщиков Зенита пошла )
+85
-12
+73
Ответ АланСмити
Как же наплевали в душу болельщикам команды руководство Зенита. Уже и на матчи кубка нет желания идти.
В первый раз?
+56
-10
+46
Ответ АланСмити
Как же наплевали в душу болельщикам команды руководство Зенита. Уже и на матчи кубка нет желания идти.
ну ничего, бюджетников за отгул сгонять будут, как обычно
+56
-19
+37
Возможно, самый бессмысленный трансфер последних лет.
Помимо прочего, он не Дзюба, которому хейт помогал собраться. Получим на выходе Бухарова 2.0. Есть все предпосылки...
+40
-4
+36
Я был против хейта Дзюбы. Но против хейта Соболева ничего иметь не буду, мерзкий.
+22
-1
+21
Ответ pyritanza
Возможно, самый бессмысленный трансфер последних лет. Помимо прочего, он не Дзюба, которому хейт помогал собраться. Получим на выходе Бухарова 2.0. Есть все предпосылки...
Хех, даже внешне похож, но Бухаров хоть не мерзкий был, просто не справился с собой, давлением и лудоманией.
+22
-2
+20
Столько новостей и хайпа, как-будто Мбаппе, а не бревно из тухлой РПЛ
+13
-3
+10
Здесь его нырки наконец обретут практический, победный смысл
+10
-1
+9
4+1, сильно🤔
+10
-2
+8
Ответ Утренняя Аврора
Комментарий удален модератором
Злятся, что за 10 лямов продали, а не за 12 ?
+9
-1
+8
Спасибо Семаку, что настоял и Медведев забрал это чудо у нас, теперь сами наслаждайтесь!
+12
-5
+7
С пополнением в дельфинарии
+10
-4
+6
..Непонятно зачем, почему, отчего,
Я тебя подписал ни с того, ни с сего.
Вот купил я тебя и утратил покой,
Непонятно зачем, неизвестно на кой..
+7
-2
+5
Свершилось! Теперь Зенит перейдёт на игру в доту...
+7
-2
+5
А ведь сколько было невских говн выплеснуто на этого симулянта и токсика 😂 Как говорится, принимайте в праздничной упаковке. В клубе Нетто и Симоняна легендой он не стал, но в клубе Паредеса с Денисовым ещё может и станет!
+23
-19
+4
Ответ Vovker
Я был против хейта Дзюбы. Но против хейта Соболева ничего иметь не буду, мерзкий.
Аналогично. К Дзюбе я относился ровно, у него был класс. А как только показал неуважение к тренеру, тогда и вызвал негатив у меня. Но это в конце. А это кривое тело дельфинье... Мне вообще без разницы, что он сделает, хоть золотой мяч пусть берет, все равно мерзкий тип.
+4
0
+4
Ответ АланСмити
Как же наплевали в душу болельщикам команды руководство Зенита. Уже и на матчи кубка нет желания идти.
Ой ладно, вспомните как Дзюбу в Питере встречали ? И ничего, отлично вписался
+4
-1
+3
На официальном сайте Зенита нет ни единой новости про Соболева. До последнего надеюсь, что это вброс.
+6
-3
+3
Ответ Лучше б молчал
А ведь сколько было невских говн выплеснуто на этого симулянта и токсика 😂 Как говорится, принимайте в праздничной упаковке. В клубе Нетто и Симоняна легендой он не стал, но в клубе Паредеса с Денисовым ещё может и станет!
его свинной кровью уже планируют полить на презентации в фан шопе,по внутренним каналам зенитовских ультрас расходится. Посмотрим. сблеву будет очень весело сущесвтововать,так как много он сумел сделать,Чтобы ультрас его мягко говоря невзлюбили.
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+3
Ответ E.V.P.
Интересно будет посмотреть на связку Гондуа-Соболев
Сергеев похоже к вам. Надеюсь Ваня воспрянет. А то чот закис у нас.
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0
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Ответ Эндрю81
Провал подписание форварда с российским паспортом за 10кк при начальном предложении за 20кк и прописанных отступных за 30кк Не перепутайте!
Он по твоему 10 млн стоит что ли?)))))))))))
Хахаза
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Ответ Валерий Анташов
Может и из "дельфина" можно сделать человека, поживём - увидим.
Хватило одной минуты, чтобы начать переобуваться в ласты, чтобы плыть по волнам с 🐬...
+5
-3
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Ответ <100 процентов>
Спартачи быстро канеш переобулись. Легенда теперь предатель у них. Горячо поддерживают, что персонаж -дельфин. И вообще это не их кинули. Печальное зрелище, чего греха таить :))
Так он когда был легендой ? Промес легенда Зобнин возможно ! А это так еще и плюнулн на клуб . Иуда
+3
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+2
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Надо так. Дельфин ######, с тебя хет-трик спартаку.
+3
-1
+2
Ответ АланСмити
Как же наплевали в душу болельщикам команды руководство Зенита. Уже и на матчи кубка нет желания идти.
в год столетия клуба клуб юбиляр не становится чемпионом) Спартак, Динамо, теперь видимо Зенит)
+2
-1
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Ответ Лига Мастеров
Так праздник ! Наконец-то избавились от г........
То звезда ваша была и гордость, а теперь г. В воздухе переобуваетесь.
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Не буду ёрничать в адрес Зенита. В конце концов, если купили, значит хотели купить. Но Амаралу за этот трансфер - спасибо! Не просто продали, но и неплохо заработали.
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Ответ pyritanza
Возможно, самый бессмысленный трансфер последних лет. Помимо прочего, он не Дзюба, которому хейт помогал собраться. Получим на выходе Бухарова 2.0. Есть все предпосылки...
Да не, пока Волков за 5+2 покруче будет в своей бессмысленности, от Соболева хоть толк будет, если он будет играть на своем обычном уровне.
+1
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+1
Ответ Vovker
Я был против хейта Дзюбы. Но против хейта Соболева ничего иметь не буду, мерзкий.
Прям с языка сняли. Я даже готов присоединиться к обструкции дельфина
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