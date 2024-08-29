Пирло уволен из «Сампдории». Клуб идет в зоне вылета Серии Б с одним очком в трех матчах

Андреа Пирло уволен с должности главного тренера «Сампдории».

Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Бывший полузащитник сборной Италии, «Милана» и «Ювентуса» возглавил «Сампдорию» прошлым летом и в первом сезоне в Серии Б занял с командой 7-е место, не сумев квалифицироваться в высший дивизион.

В трех турах нынешнего сезона клуб под руководством 45-летнего экс-тренера «Ювентуса» один раз сыграл вничью и дважды потерпел поражение. Команда идет в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице .