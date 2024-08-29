Пирло уволен из «Сампдории». Клуб идет в зоне вылета Серии Б с одним очком в трех матчах

Теги Милан Сампдория Андреа Пирло Ювентус серия А Италия отставки Д2 Италия Футбол

Андреа Пирло уволен с должности главного тренера «Сампдории».

Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Бывший полузащитник сборной Италии, «Милана» и «Ювентуса» возглавил «Сампдорию» прошлым летом и в первом сезоне в Серии Б занял с командой 7-е место, не сумев квалифицироваться в высший дивизион.

В трех турах нынешнего сезона клуб под руководством 45-летнего экс-тренера «Ювентуса» один раз сыграл вничью и дважды потерпел поражение. Команда идет в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице Серии Б

37 комментариев
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В футбол играл, чеканить умеет, походка футбольная. Ну что не так то?
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Пирло в раздевалке: «Хмммм, ну просто отдавайте передачи на 50 метров в разрез сразу на ход в ногу нападающему»
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Не попирло, бывает
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Ответ Bartez1986
В футбол играл, чеканить умеет, походка футбольная. Ну что не так то?
Это тот макаронини, который рассказывал, как утром поиграл в плейстейшн, в вечером выиграл ЧМ. Представь как он тренировал
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Мостовой, твой выход
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По мне, так рановато.
Я смотрел их первую игру.
Состав слабый, но видны хотя бы принципы игры Пирло.
Вторую и третью игру они играли на равных, могли выиграть, сыграть вничью, но проиграли.
Следующая игра с последним местом, выиграли бы и поднялись в таблице.
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Патлатый шарлатан
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Пиррлова победа
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Ответ superbro
Не попирло, бывает
первый коммент за несколько лет, который действительно улыбнул😁
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Ответ Dvin
Пирло в раздевалке: «Хмммм, ну просто отдавайте передачи на 50 метров в разрез сразу на ход в ногу нападающему»
🤣🤣
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Ответ Bartez1986
В футбол играл, чеканить умеет, походка футбольная. Ну что не так то?
играть со средними игроками одно и с профи совсем другое.
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Всё ещё верю, што преодолеет стадию физрука и будет достойным тренером.
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Это тот которому Роналду мешал делать супер-юве ?
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Ответ Алексей Игоревич
Всё-таки и первую половину того сезона провалил, шел в районе зоны вылета. Думаю, с этим связано, помимо нынешнего плохого старта увольнение
Какая разница, как они начали сезон?
В прошлом сезоне, Сампа всё же попала в плей-офф на выход в серию А.
В этом сезоне, состав даже слабее стал.
Пирло доверял молодежи.
Укрепили бы состав, результат был бы другим.
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Ответ Артем Алмазов
У Станковича не сложилось из-за финансовых проблем на тот момент.
Так не исключено, что и здесь та же проблема. А так пока 2 неплохих тренера и один проблемный клуб
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Ответ Dastanation
первый коммент за несколько лет, который действительно улыбнул😁
хех, немного неловко даже)
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Поспал после обеда, поиграл в PlayStation, а вечером меня уволили.
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Там и у Станковича не сложилось, а где-то писали, что из-за этого Станкович дутый тренер
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Ответ Santiago84
Там и у Станковича не сложилось, а где-то писали, что из-за этого Станкович дутый тренер
У Станковича не сложилось из-за финансовых проблем на тот момент.
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Помнится, когда обсуждали назначение Станковича, я написал, что проблемы Сампдории в слабом составе и меня заминусили))
Сейчас смотрю, там форвардом доигрывает Борини, игравший в Челси, Ливерпуле, Сандерленде и Роме - и везде ломавшийся на ровном месте, даже от удара по мячу))
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Мда, на каждого Алонсо и Мотив найдется свой Пирло и Невилл
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Надо на Карреру менять
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Ответ Bartez1986
В футбол играл, чеканить умеет, походка футбольная. Ну что не так то?
Есть пруфы, что он умеет чеканить? Хотя бы сто раз.
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Ответ Bartez1986
В футбол играл, чеканить умеет, походка футбольная. Ну что не так то?
Классно наши редакторы новость перевели по своему... а то что пирло просил футболистов и ему дали ноооль. Купив не на те позиции и вообще не тех. После чего были ссоры и тренер летом сам хотел уйти как минимум один раз ( значит попыток было много просто до нас не дошло) но как только его типо уволили наши написали так и преподнести что оглоеды странные высирают в комментариях чушь и ржут хотя состав и усиление у пирло команды было на уровне середины команды лиги ниже.. но кому это надо. Главное поржать в комментариях.. такая у вас жизнь..
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Ответ laudrup
По мне, так рановато. Я смотрел их первую игру. Состав слабый, но видны хотя бы принципы игры Пирло. Вторую и третью игру они играли на равных, могли выиграть, сыграть вничью, но проиграли. Следующая игра с последним местом, выиграли бы и поднялись в таблице.
Всё-таки и первую половину того сезона провалил, шел в районе зоны вылета. Думаю, с этим связано, помимо нынешнего плохого старта увольнение
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А ведь играл на самом высоком уровне!
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Ответ laudrup
По мне, так рановато. Я смотрел их первую игру. Состав слабый, но видны хотя бы принципы игры Пирло. Вторую и третью игру они играли на равных, могли выиграть, сыграть вничью, но проиграли. Следующая игра с последним местом, выиграли бы и поднялись в таблице.
Да, после трех матчей с такими результатом не увольняют. Там не было разгромов. Странно. При чем с посредственным составом в прошлом сезоне зацепил стыки.
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Пирло пока не справляется на тренерском мостике
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В ряды физруков к Лэмпарду, Анри, Руни прибыло пополнение
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Великий игрок не всегда равно хороший тренер, чаще даже наоборот.
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