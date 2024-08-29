Пирло уволен из «Сампдории». Клуб идет в зоне вылета Серии Б с одним очком в трех матчах
Андреа Пирло уволен с должности главного тренера «Сампдории».
Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.
Бывший полузащитник сборной Италии, «Милана» и «Ювентуса» возглавил «Сампдорию» прошлым летом и в первом сезоне в Серии Б занял с командой 7-е место, не сумев квалифицироваться в высший дивизион.
В трех турах нынешнего сезона клуб под руководством 45-летнего экс-тренера «Ювентуса» один раз сыграл вничью и дважды потерпел поражение. Команда идет в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице Серии Б.
Я смотрел их первую игру.
Состав слабый, но видны хотя бы принципы игры Пирло.
Вторую и третью игру они играли на равных, могли выиграть, сыграть вничью, но проиграли.
Следующая игра с последним местом, выиграли бы и поднялись в таблице.
В прошлом сезоне, Сампа всё же попала в плей-офф на выход в серию А.
В этом сезоне, состав даже слабее стал.
Пирло доверял молодежи.
Укрепили бы состав, результат был бы другим.
Сейчас смотрю, там форвардом доигрывает Борини, игравший в Челси, Ливерпуле, Сандерленде и Роме - и везде ломавшийся на ровном месте, даже от удара по мячу))