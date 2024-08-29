Роналду получил приз от президента УЕФА как лучший бомбардир в истории ЛЧ. У Криштиану 140 голов в турнире
Криштиану Роналду получил награду лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов.
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии получил специальный приз от президента УЕФА Александера Чеферина. Вручение состоялось в Монако, где проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.
Роналду провел в Лиге чемпионов 183 матча, в которых забил 140 голов. Лионель Месси, идущий на 2-м месте в списке лучших бомбардиров турнира, отстает от Криштиану на 11 мячей, у Роберта Левандовского на 46 голов меньше.
Фото: uefa.com
При условии, что ты не останавливаешься в развитии (как ригобер, к примеру), это ведь достаточно легко и просто
Кстати, когда аргентинского рекордсмена по пробитым пенкам на ЧМ и ЛЧ наградят соответствующей наградой?)
Реал же после его ухода две ЛЧ взял. А говорить про то, что в отличие от Роналду у Месси грязную работу выполняли его одноклубники - это вообще оскорбление в сторону того же Модрича или Крооса
У Роналду 79 минут на голевое действие в 1/4,у Месси 163 минуты.
У Роналду 117 минут на голевое действие против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 184 минуты.