Роналду получил приз от президента УЕФА как лучший бомбардир в истории ЛЧ. У Криштиану 140 голов в турнире

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Криштиану Роналду получил награду лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии получил специальный приз от президента УЕФА Александера Чеферина. Вручение состоялось в Монако, где проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.

Роналду провел в Лиге чемпионов 183 матча, в которых забил 140 голов. Лионель Месси, идущий на 2-м месте в списке лучших бомбардиров турнира, отстает от Криштиану на 11 мячей, у Роберта Левандовского на 46 голов меньше.

Фото: uefa.com

92 комментария
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Батя этого турнира ✅
+202
-16
+186
Ответ Adm Hamburger
Батя этого турнира ✅
Он и по ассистам в ЛЧ, является лидером. Воистину великий футболист мира!
+122
-22
+100
140 голов в 183 матчах в ЛЧ - какие-то запредельные цифры, конечно.
+101
-11
+90
Ответ Little-lawyer
140 голов в 183 матчах в ЛЧ - какие-то запредельные цифры, конечно.
Причем в первых 30 матчах забил 0 раз
+64
-3
+61
Ответ СВБД
На самом деле, пост сделан для сталкивания лбами фанатов Роналду и Месси. Да будет cрaч!
Никогда не понимал, в чём вообще заключается проблема уважать двух величайших футболистов в истории и просто наслаждаться их игрой без хейта и желчи?

При условии, что ты не останавливаешься в развитии (как ригобер, к примеру), это ведь достаточно легко и просто
+55
-4
+51
На самом деле, пост сделан для сталкивания лбами фанатов Роналду и Месси. Да будет cрaч!
+28
-6
+22
Ответ Cash_flow
Никогда не понимал, в чём вообще заключается проблема уважать двух величайших футболистов в истории и просто наслаждаться их игрой без хейта и желчи? При условии, что ты не останавливаешься в развитии (как ригобер, к примеру), это ведь достаточно легко и просто
Кажется, что я практически всю свою осознанную жизнь читаю срачи по поводу Месси/Роналду, когда они закончат мне даже этого будет немного не хватать)
+18
0
+18
помню времена когда топе первым был Рауль
+11
0
+11
Ответ Adm Hamburger
Батя этого турнира ✅
Мистер Си 🐐
+15
-10
+5
А если брать плей-офф, то разница с Месси чуть ли не двукратная.
+9
-4
+5
Ответ madaev
Причем в первых 30 матчах забил 0 раз
офигеть
+5
-1
+4
Ответ N89
Комментарий удален пользователем
По голам в плей-офф, особенно начиная с четвертьфинала, там пропасть между ними
+9
-6
+3
Ответ Капибарбер
Для омерзительного сына УЕФА раньше придумывали турниры, сейчас придумывают награды)) Рональду сын УЕФА - награда от президента УЕФА это официальное признание
Не золотая штанга лиги один для сынка ФИФА, но тоже ничего )

Кстати, когда аргентинского рекордсмена по пробитым пенкам на ЧМ и ЛЧ наградят соответствующей наградой?)
+6
-3
+3
Зачем Кришти засунул в ухо ключ-кольцо от жестяной банки?
+6
-4
+2
Вечный рекорд великого Роналду, босс ЛЧ
+14
-12
+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Он и по ассистам в ЛЧ, является лидером. Воистину великий футболист мира!
И по ассисстам в плей-офф Роналду лидирует, что немаловажно, и по голам со штрафных ударов, и по голам из-за пределов штрафной
+5
-3
+2
Ответ СВБД
Проследите путь Роналду, за сколько команд он играл, в каких странах всё выигрывал, в отличие от посаженного в тепличные условия Месси с подбором к нему Неймара и Суареса, выполнявших всю грязную работу. И вы поймёте, кто батя самого престижного турнира на планете, а может, и во всей Вселенной 🏆
А то Роналду играл за слабые команды: МЮ, Реал и Юве. То-то он, уйдя из Реала, проваливался в ЛЧ, а Ювентус умудрился впервые за 10 лет не выиграть Серию А.
Реал же после его ухода две ЛЧ взял. А говорить про то, что в отличие от Роналду у Месси грязную работу выполняли его одноклубники - это вообще оскорбление в сторону того же Модрича или Крооса
+3
-1
+2
Ответ Капибарбер
Для омерзительного сына УЕФА раньше придумывали турниры, сейчас придумывают награды)) Рональду сын УЕФА - награда от президента УЕФА это официальное признание
Для КА стал ежегодным
+5
-3
+2
Ответ Человек1991
Лига Чемпионов : Месси требовалось 105 минут на гол , Роналду 114 . Также Роналду пробил на 400 ударов больше чем Месси. Ну и конечно самое главное, голы и голевые передачи совершенно разные ))
У Роналду 113 минут на голевое действие в плей-офф, у Месси 136 минут.
У Роналду 79 минут на голевое действие в 1/4,у Месси 163 минуты.
У Роналду 117 минут на голевое действие против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 184 минуты.
+3
-2
+1
Проследите путь Роналду, за сколько команд он играл, в каких странах всё выигрывал, в отличие от посаженного в тепличные условия Месси с подбором к нему Неймара и Суареса, выполнявших всю грязную работу. И вы поймёте, кто батя самого престижного турнира на планете, а может, и во всей Вселенной 🏆
+9
-8
+1
Ответ Cash_flow
Никогда не понимал, в чём вообще заключается проблема уважать двух величайших футболистов в истории и просто наслаждаться их игрой без хейта и желчи? При условии, что ты не останавливаешься в развитии (как ригобер, к примеру), это ведь достаточно легко и просто
щас прибежит олег горячкин и расскажет, почему ты ни разу не прав, заодно и пояснит, в чем заключается ВЯЛИЧИЕ, напомнит про какие-то комплексы, коих у него самого навалом, словом, вывалит очередную слезливую простыню о том, как ему больно из-за достижений Роналду
+3
-2
+1
Приедет завершать в Спортинг и еще забьет парочку )
+2
-1
+1
Ответ СВБД
Ну как вы там, Мессифаны? Уже выиграли МЛС?
Скоро выиграют
+1
0
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Ответ Коразон До
Существует легенда, что Месси потребуется где то полтора сезона , чтобы превзойти этот рекорд Роналду. Смотрим👽👽👽👽👽
Есть легенда что Роналду сможет выиграть больше 2-ух Ла Лиг за 9 сезонов. Смотрим👽👽👽👽👽
+2
-1
+1
Ответ aidos_1979
Когда условный Мбаппе/Холланд в будущем обгонит клубнику, кринж педераст свой приз?)
Вряд ли педераст. Он король одноразовых призов, а Мбаппе/Холланд кто такие?)) Ради них и заморачиваться не будут.
+1
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Криро любит призы, вон какой довольный!
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Ответ СВБД
Ну как вы там, Мессифаны? Уже выиграли МЛС?
Ну как вы там верблюдофаны? Рональду выиграл хоть один официальный трофей за альнаср?
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Ответ Juninho P.
офигеть
Помню тот матч, где КриРо забил свой первый и столь долгожданный гол - вынос Ромы на Олд Траффорд 7:1 в четвертьфинале 2006/07, тогда у него был дубль. Ну и понеслось)
+3
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Ответ Cash_flow
Никогда не понимал, в чём вообще заключается проблема уважать двух величайших футболистов в истории и просто наслаждаться их игрой без хейта и желчи? При условии, что ты не останавливаешься в развитии (как ригобер, к примеру), это ведь достаточно легко и просто
Плюсую, лучше и не скажешь)
+1
0
+1
Ответ СВБД
Ну как вы там, Мессифаны? Уже выиграли МЛС?
ЧМ выиграли.
+6
-5
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