Энрике про 3:0: «ПСЖ» было сложно. «Гавр» хорошо контролировал мяч, создавал моменты и заслуживал большего»
Луис Энрике: «ПСЖ» было сложно в матче с «Гавром».
Луис Энрике оценил победу «ПСЖ» над «Гавром» (3:0) в Лиге 1.
- «Гавр» играл довольно дерзко. Что думаете о команде, которая высоко прессинговала «ПСЖ»?
– «Гавр» заслуживал большего. Они играли хорошо, но было очень сложно. Плюс перерыв на матчи сборных – нужно было учитывать игровое время каждого футболиста. Вдобавок сегодня было еще сложнее, потому что «Гавр» хорошо контролировал мяч и создавал моменты, – сказал тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
