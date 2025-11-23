Энрике про 3:0: «ПСЖ» было сложно. «Гавр» хорошо контролировал мяч, создавал моменты и заслуживал большего»

Луис Энрике: «ПСЖ» было сложно в матче с «Гавром».

Луис Энрике оценил победу «ПСЖ» над «Гавром » (3:0) в Лиге 1.

- «Гавр» играл довольно дерзко. Что думаете о команде, которая высоко прессинговала «ПСЖ»?

– «Гавр» заслуживал большего. Они играли хорошо, но было очень сложно. Плюс перерыв на матчи сборных – нужно было учитывать игровое время каждого футболиста. Вдобавок сегодня было еще сложнее, потому что «Гавр» хорошо контролировал мяч и создавал моменты, – сказал тренер «ПСЖ ».