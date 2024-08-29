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«Ты любишь греблю, значит, ты за ЛГБТ*». Байдарочница Черниговская – о диалоге с главой федерации гребли на байдарках и каноэ

Байдарочница Светлана Черниговская рассказала об «унизительном» для нее заседании президиума ВФГБК

На прошедшем в Самарканде чемпионате мира Черниговская взяла золото в каноэ-двойках на 200 м.

– Мне кажется, президент федерации [Евгений Архипов] до сих пор не верит, что мы выиграли чемпионат мира. На заседании президиума он мне в лицо говорил: «Я не верю, что вы выиграете». И что он еще не решил, поедем или нет.

Для понимания – это собрание проходило настолько унизительно, что я была вся в слезах. Мне стыдно это говорить, но они настолько нас всех довели.

– А как оно проходило? 10 человек в президиуме и вы на стульях в центре зала?

– Членов президиума человек 15, наверное, некоторые были подключены по видеосвязи. Нам сказали перед входом в кабинет оставить телефоны, часы, наушники – все, что может писать звук. Пустили в кабинет только меня и Анастасию Долгову, без тренера.

Потом по очереди вдвоем пошли [Роман] Аношкин и [Владислав] Литовка и затем пошел [Максим] Оселедко. Нас посадили за стол, первый вопрос был: «Как у вас настроение?»

Никакого настроения у нас не было, мы готовимся к чемпионату мира, сначала отобрались, потом второй раз подтвердили лицензию – и нас опять вызывают узнать, как у нас настроение.

– «Не спишь, что делаешь?»

– Типа того. Я рассказывала, как я люблю греблю, хочу ехать на чемпионат мира, как у нас должна быть любовь, уважение друг к другу, что сборная должна быть как семья. А мне президент федерации в ответ говорит: «А ты знаешь, что такое ЛГБТ*?»

Я смотрю на него, говорю – не знаю. Он: «Так ты ж любишь греблю. Ты за ЛГБТ*, значит!» Я вообще не поняла, о чем это. А он продолжает: «Ты же уже взрослая девочка, у тебя муж есть. Спроси у него!»

После этого я уже не выдержала давления и заревела. Поняла, что там без толку о чем-то говорить.

– Какой-то отборный кринж. Не знаю, гуглили ли вы, что это за аббревиатура, или знаете на самом деле – но при чем тут это? Скабрезная шутка?

– Я по открытию в Париже поняла, что это такое, ха-ха. Но когда услышала, тоже опешила, честно говоря. Потом долго думала, что значит такая реакция.

Наверное, он зацепился за мои слова, что я люблю греблю и считаю, что команда должна быть как семья. Вот такая дискуссия.

Я не знаю, почему такой диалог с главой федерации. Что бы мы ни говорили – на все был ответ, что мы нарушили субординацию, не прислушались к рекомендации, – сказала Черниговская.

* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

«Абсолютно никчемная спортсменка». Так президент нашей федерации поддержал Ромасенко на Олимпиаде

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
гребля на байдарках и каноэ
Евгений Архипов
чемпионат мира
Светлана Черниговская
logoСпорт-Экспресс
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