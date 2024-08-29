Соболев подписал контракт с «Зенитом». «Спартак» получит около 10 млн евро (Baza)

«Зенит» и «Спартак» оформили трансфер Александра Соболева.

27-летний нападающий подписал контракт с петербургским клубом, сообщает телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, сумма сделки составит около 10 миллионов евро.

Напомним, в июле был отстранен от работы со « ». Статистику футболиста можно найти здесь.

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