Соболев подписал контракт с «Зенитом». «Спартак» получит около 10 млн евро (Baza)
«Зенит» и «Спартак» оформили трансфер Александра Соболева.
27-летний нападающий подписал контракт с петербургским клубом, сообщает телеграм-канал Baza.
По предварительным данным, сумма сделки составит около 10 миллионов евро.
Напомним, в июле Соболев был отстранен от работы со «Спартаком». Статистику футболиста можно найти здесь.
Черданцев ждал Соболева в «Зените» уже вечером – вопреки своему инсайду («Соболева в «Зените» не будет»)
Питерским снова переобуваться😂
Уже не токсичный дельфин-истеричка, а перспективный сборник и вообще талант непонятый и не раскрытый!!!
Команда просто в другой реальности живёт