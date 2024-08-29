Соболев подписал контракт с «Зенитом». «Спартак» получит около 10 млн евро (Baza)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев деньги Футбол

«Зенит» и «Спартак» оформили трансфер Александра Соболева.

27-летний нападающий подписал контракт с петербургским клубом, сообщает телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, сумма сделки составит около 10 миллионов евро.

Напомним, в июле Соболев был отстранен от работы со «Спартаком». Статистику футболиста можно найти здесь.

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471 комментарий
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Подложили свинью на столетие…
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Один из самых странных трансферов в истории рпл, с учетом суммы
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Ответ Дух 7партака
Комментарий скрыт
Через пяток лет ему будет 32 и он уйдет разве что на пенсию)
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Ответ Зелёный гопник
Соболев спустя два дня в Петербурге: « Я никогда не устану повторять… 😄»
... нырять, нырять, нырять
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Если это правда, то продать дельфина за 10 просто великолепно!
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Как болельщик Спартака, очень рад, что наконец-то получилось избавиться от баласта
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Урааа🥳
Питерским снова переобуваться😂
Уже не токсичный дельфин-истеричка, а перспективный сборник и вообще талант непонятый и не раскрытый!!!
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Кьеза - 13 млн, Соболев - 10
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Ответ satana23
Подложили свинью на столетие…
Мясо бомжей развело. Красавцы
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Ответ satana23
Подложили свинью на столетие…
Дельфина скорее
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Боже, как же повезло Спартаку: избавились от этого балласта и получили 10 миллионов евро (если это так). Болельщикам Зенита - крепитесь, ребята✊
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Спартак заработал 10 млн там, где должен был сам доплачивать. Моё почтение.
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Самый бессмысленный трансфер в истории российского ногомяча
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Мусорный контейнер , а не трансфер
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Ответ bishevcky@yandex, ru
Комментарий скрыт
А если учесть, что там футбольных качеств максимум на 1млн, а моральных и нравственных качеств на минус 1млн, то это лучший трансфер в истории РПЛ! Спартак, браво 👏
+42
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Ответ Eugene88
Урааа🥳 Питерским снова переобуваться😂 Уже не токсичный дельфин-истеричка, а перспективный сборник и вообще талант непонятый и не раскрытый!!!
Почему? Каким он был, таким он и остался... Странный трансфер. Спартак только поздравить можно...
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Зенит позор России
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История такая была, что когда дельфин начинал играть в томи (тот сезон когда Спартак стал чемпионом), а у сибиряков в том году были огромные финансовые проблемы, им даже пришлось продать чуть ли не всю основу и выпускать молодняк, так вот вся команда тогда летала эконом классом, потому что зарплату задерживали подолгу и просили игроков экономить на всем, а дельфин клал на все это и летал бизнесом отдельно, а ведь он ноункймом по сути тогда был. Уже тогда его гнилое нутро проявлялось, как говорится они нашли друг друга, дельфин, медведев, миллер мюллер и его игрушка зенит, гниль к гнили.
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10 за растренированное полено … лучшая сделка Спартака в 21 веке ..
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что, до пятницы не подождать было?с четверга теперь бухать придется.
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Это провал, реально, я хуже трансфера на вход и не вспомню(
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Что теперь, уважаемые болельщики «Зенита», которые хейтили Соболева в «Спартаке» по-чёрному. Дельфинарий переехал в Питер?! Или «Зенит» - это другое?! Если серьезно, то я лично (при наличии многих вопросов и к руководству «Спартака», и к очередному тренерскому штабу, и к игрокам) абсолютно не жалею о его уходе. Конечно, я не знаю всех деталей, но, полагаю, как человек он с червоточинкой. И, думаю, Соболев абсолютно не представляет, что ему устроят болельщики в Москве. Он очень живо реагирует на критику, а тут такое грядёт. Ну и привет гражданину Медведеву за его фальшивые заявления.
+23
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+16
Поздравляю Спартак с отличной сделкой
+18
-2
+16
Ну и траты Зенита в это ТО на 40+ млн при отсутствии еврокубков и составе, который и так в два раза сильнее ближайших преследователей, сводят с ума
Команда просто в другой реальности живёт
+27
-11
+16
Ответ Юрий Кечко
10 за растренированное полено … лучшая сделка Спартака в 21 веке ..
продать Кокорина. которого взяли бесплатно, через полгода в Фиорентину тоже неплохо было
+15
-2
+13
Ещё один Гондоу в зените
+16
-3
+13
Ответ VVUBWD
Мясо бомжей развело. Красавцы
Будет смешно если он заиграет так же как и Дзюба в Зените, кто кого развёл после этого будет хорошим вопросом
+15
-3
+12
С дельфином Вас!
+15
-3
+12
Спасибо Зениту, как болельщик КБ со стажем говорю!!!!
+17
-5
+12
Питерские, вы сменку на первое сентября купили?
+25
-13
+12
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