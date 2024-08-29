Загитова спела под фонограмму на своем ледовом шоу в Казани

Алина Загитова спела под фонограмму на своем ледовом шоу «Хранители времени».

Олимпийская чемпионка и еще два участника представления исполнили гимн шоу.

«Пусть не тает лед под лезвием конька,

Мы движемся вперед из года в год,

Историю храня – я вижу всю в твоих глазах», – поется в гимне.