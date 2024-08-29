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Загитова спела под фонограмму на своем ледовом шоу в Казани

Алина Загитова спела под фонограмму на своем ледовом шоу «Хранители времени».

Олимпийская чемпионка и еще два участника представления исполнили гимн шоу. 

«Пусть не тает лед под лезвием конька,

Мы движемся вперед из года в год,

Историю храня – я вижу всю в твоих глазах», – поется в гимне. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
ледовые шоу
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