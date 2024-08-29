Загитова спела под фонограмму на своем ледовом шоу в Казани
Алина Загитова спела под фонограмму на своем ледовом шоу «Хранители времени».
Олимпийская чемпионка и еще два участника представления исполнили гимн шоу.
«Пусть не тает лед под лезвием конька,
Мы движемся вперед из года в год,
Историю храня – я вижу всю в твоих глазах», – поется в гимне.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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