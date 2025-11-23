Конте о 3:1 с «Аталантой»: «Наполи» обыграл очень крепкого соперника, показав потрясающую энергичность»

Антонио Конте: «Наполи» обыграл крепкую «Аталанту», показав энергичность.

Антонио Конте оценил победу «Наполи» над «Аталантой» (3:1) в Серии А.

«Мы довольны победой и тем, как ее добились. В первом тайме мы держали высокий темп, продолжали высоко прессинговать и после перерыва, а то, что проигрывающая 0:3 команда ринется вперед, было неизбежно.

Во втором тайме мы могли бы лучше контролировать мяч, ну да ладно, ведь мы обыграли очень крепкую «Аталанту». Я изучил их игру против «Марселя» (1:0), когда они победили в очень сложной атмосфере, которая мне хорошо знакома. Сегодня наша команда показала потрясающую энергичность», – сказал тренер «Наполи ».