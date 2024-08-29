Власти Афганистана запретили в стране ММА из-за несовместимости с исламом (RMC Sport)

В Афганистане запретили смешанные единоборства

Полиция нравов, входящая в Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока Афганистана, запретила в стране смешанные единоборства после расследования на предмет соответствия ММА законам шариата.

«Было установлено, что этот вид спорта во многих моментах противоречит шариату и учению ислама. Поэтому было решение о запрете ММА в Афганистане», − сказано в сообщении Талибана.

*Движение Талибан − запрещенная в России террористическая организация.

Талибан* не признает трех спортсменок, которые вошли в состав сборной Афганистана на Олимпиаду-2024