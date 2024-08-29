Экс-кандидат в президенты Даванков предложил ввести «Мигрант ID» вместо Fan ID: «Пора перераспределять деньги в пользу реальных проблем. А болельщиков оставить в покое»

Теги премьер-лига Россия болельщики Политика Fan ID Владислав Даванков Футбол

Владислав Даванков призвал решить проблему мигрантов России вместо Fan ID.

«Тема, про которую долго говорили – Fan ID. Люди не понимают, зачем продолжать тратить на это деньги. Стадионы у нас самое небезопасное место в стране? Конечно, нет.

Реальная опасность – в спальных районах любого большого города. В некоторых районах люди уже боятся отпускать детей на улицу из-за наплыва мигрантов.

Пора перераспределять деньги в пользу реальных проблем с безопасностью: вместо Fan ID вводить «Мигрант ID».

С 14 лет обязывать сдавать биометрию, как это сделали с болельщиками. Подключать распознавание лиц по всем камерам, а за серьезные правонарушения выдворять из страны. От такой системы точно будет польза для безопасности.

А болельщиков пора оставить в покое», – написал вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России на выборах-2024 от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

154 комментария
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А лучше не завозить их сюда
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-27
+129
Предварительно надо их пересчитать (оценка от 6 до 13 миллионов вводит в ступор, никто реально не понимает сколько их), оценить реальную потребность (следует из предыдущего пункта), выдворить всех, кто не нужен экономике (патентов выдано в несколько раз меньше, чем въезжает мигрантов в страну в год, чем остальные занимаются?), ввести трудовые визы и ещё много чего поправить в миграционном законодательстве.
+78
-5
+73
Ответ Только Крылья
А лучше не завозить их сюда
Ну да, и со своими дипломами экономистов, финансистов, управленцев, дизайнеров пойдёте дружно кирпичи укладывать вы сразу же
+108
-44
+64
Да. Популизм. Но, идею то, точно, большинство россиян бы поддержали
+58
-4
+54
Ответ alexei_toporov
Предварительно надо их пересчитать (оценка от 6 до 13 миллионов вводит в ступор, никто реально не понимает сколько их), оценить реальную потребность (следует из предыдущего пункта), выдворить всех, кто не нужен экономике (патентов выдано в несколько раз меньше, чем въезжает мигрантов в страну в год, чем остальные занимаются?), ввести трудовые визы и ещё много чего поправить в миграционном законодательстве.
Тогда зарплаты придётся поднимать, а об этом нужно потише.
Нельзя так лодку раскачивать
+49
-3
+46
У нашей власти не принято «откатывать назад» даже самые шизанутые законы…
+41
-3
+38
Ответ Только Крылья
А лучше не завозить их сюда
Согласен на ВСЕ 100 % !!!
+47
-11
+36
Если бы хотели разобраться с мигрантами, то уже давно бы ввели систему рабочих виз, как в других странах.
+36
-1
+35
Ответ Alex Rhea
Ну да, и со своими дипломами экономистов, финансистов, управленцев, дизайнеров пойдёте дружно кирпичи укладывать вы сразу же
Хватает своих мужиков-работяг.Просто строительной мафии будет гораздо сложнее кидать на деньги местных граждан и в черную они откажутся работать
+46
-15
+31
Ответ Только Крылья
А лучше не завозить их сюда
Это, конечно, легко сделать, только мигранты тоже часть экономики. При всех своих минусах.
+31
-8
+23
Нефиг было поощрять миграцию. Лучше бы занялись теми кто возвращается, я про уехавших в 90-е годы.

Дурдом какой-то. Приняли несколько миллионов, потом прозрели что они творят вакханалию.
+30
-7
+23
простите, это тот самый даванков ,который сказал, что он за мир, до выборов, а после выборов хлопал деду в ладоши за то, что тот все правильно делает?!😂🤡
+27
-6
+21
Ответ Гол в девятину
Хватает своих мужиков-работяг.Просто строительной мафии будет гораздо сложнее кидать на деньги местных граждан и в черную они откажутся работать
В последние годы, мужиков-работяг тоже стало меньше. Даже и не знаю, почему.
+22
-1
+21
Ответ Только Крылья
А лучше не завозить их сюда
Катастрофа на рынке труда, особенно дикая нехватка именно рабочих рук заставляет это делать. Другое дело, что можно завозить других и работать над роботизацией, как в Китае.
+22
-3
+19
Ответ Alex Rhea
Ну да, и со своими дипломами экономистов, финансистов, управленцев, дизайнеров пойдёте дружно кирпичи укладывать вы сразу же
До наплыва этой орды и улицы убирались и дома/мосты/метро строились и в магазинах кто то же торговал. Сам инженер-строитель и в конце 90 ых,начале нулевых у нас в мостоотряде в Москве работали бригады из Тулы,Владимира,никаких азиатов и близко не было. На малоквалифицированных работах трудились ребята из Беларуси.
Так что не надо бояться потерять азиатских наемников.
+20
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+14
Ответ Гол в девятину
Хватает своих мужиков-работяг.Просто строительной мафии будет гораздо сложнее кидать на деньги местных граждан и в черную они откажутся работать
Не хватает совсем. В некоторых сферах до 90% это мигранты. Стройка, такси, доставка сильно зависят от мигрантов. А при почти нулевой безработице это ведёт к тому, что надо повышать зарплаты, чтобы шли к вам, а не к конкурентам. Получается на бизнес больше издержек, так ещё и налоги повысили. Вот и получается, что всему бизнесу, да и простым людям они нужны.
+17
-6
+11
Ответ Гол в девятину
Если бы хотели разобраться с мигрантами, то уже давно бы ввели систему рабочих виз, как в других странах.
В РФ катастрофа с кадрами, а еще катастрофа с демографией — по базовому сценарию Росстата через 20 лет будет убыль в 10млн. Каждый год 200 тысяч таджиков получают паспорта РФ и их рожденные дети идут демографию, как естественный прирост населения.
+11
-2
+9
Ответ Vechnochern
До наплыва этой орды и улицы убирались и дома/мосты/метро строились и в магазинах кто то же торговал. Сам инженер-строитель и в конце 90 ых,начале нулевых у нас в мостоотряде в Москве работали бригады из Тулы,Владимира,никаких азиатов и близко не было. На малоквалифицированных работах трудились ребята из Беларуси. Так что не надо бояться потерять азиатских наемников.
Именно так. До многих до сих пор не доходит, что присутствие здесь низкоквалифицированных мигрантов не является каким-то достижением.
+13
-4
+9
Уже поздно вводить, в любой московский двор загляните и увидите сколько их, проблема давно вышла из под контроля. И с каждым годом будет комом нависать над нами, они полностью не контроллируемые.
+12
-4
+8
Карта МигрантOut, решит много проблем. Реально достали уже.
+12
-4
+8
А кому это всё адресовано, болелам? У него кишка тонка сказать это лично деду.
+10
-2
+8
Раньше пару раз в год спонтанно посещал матчи. После введения FanID ни разу не был на футболе. Каждый раз просто лень запариваться этой фигней и выбор идет в пользу просмотра по ТВ
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+7
Ответ Sterling31
и эта страна борется с нацизмом в Украине, пока такие вот кандидаты в президенты и другие высокопоставленные чиновники говорят такие шовинистические вещи. хотя учитывая "успехи" России на войне и то, что военные действия перешли на территорию России, то найден достойный соперник - бесправные мигранты, которые отвлекут внимание от "успехов" на фронте
Как одно с другим связано вообще? Во всём мире нелегальная миграция является проблемой. А с точки зрения безопасности это ещё какая проблема.
+8
-2
+6
Мигранты из средней Азии абсолютно инородные тела в наших городах. Ладно бы завозили ученых, IT специалистов или деятелей каких-то полезных, так вы просто кишлачников, которые женщину нормальную в жизни не видели завезли просто морем каким то. Мимо них проходить страшно. В доставке еды за такие деньги кто угодно может работать, зачем они здесь реально?
+9
-3
+6
Не надо никаких Мигрант АйДи. Надо просто сделать,как в Катаре и Эмиратах. Там вообще соотношение гастарбайтеров один к одному. Но сидят они тише воды,ниже травы. Ниуаких семей,никаких диаспор,никаких походов в мечеть демонстративных,с перекрытием улиц. А мы слишком мягкотелые.
+7
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+6
а про Курскую ничего не сказал
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Ответ Onion
Комментарий удален модератором
а почему за копейки? Байден виноват?
+6
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+5
Мигрант ID это отличная тема
+8
-3
+5
Ответ Андрей Масловский
Да. Популизм. Но, идею то, точно, большинство россиян бы поддержали
Россияне вообще поддержат все что угодно, если это скажут по телеку
+12
-7
+5
Ответ Seva Sochnev
Комментарий удален модератором
Механики уехали, потому-что твои друзья платят мало, а не потому-что механикам на вахте нравится.
+6
-1
+5
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