Экс-кандидат в президенты Даванков предложил ввести «Мигрант ID» вместо Fan ID: «Пора перераспределять деньги в пользу реальных проблем. А болельщиков оставить в покое»

Владислав Даванков призвал решить проблему мигрантов России вместо Fan ID.

«Тема, про которую долго говорили – Fan ID. Люди не понимают, зачем продолжать тратить на это деньги. Стадионы у нас самое небезопасное место в стране? Конечно, нет.

Реальная опасность – в спальных районах любого большого города. В некоторых районах люди уже боятся отпускать детей на улицу из-за наплыва мигрантов.

Пора перераспределять деньги в пользу реальных проблем с безопасностью: вместо Fan ID вводить «Мигрант ID».

С 14 лет обязывать сдавать биометрию, как это сделали с болельщиками. Подключать распознавание лиц по всем камерам, а за серьезные правонарушения выдворять из страны. От такой системы точно будет польза для безопасности.

А болельщиков пора оставить в покое», – написал вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России на выборах-2024 от партии «Новые люди» Владислав Даванков.