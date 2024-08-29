Буффон получил награду президента УЕФА «за выдающиеся достижения, мастерство и образцовые личные качества»

Теги ПСЖ Парма Ювентус Джанлуиджи Буффон лига 1 Франция Сборная Италии по футболу серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Александер Чеферин Футбол

Джанлуиджи Буффон получил награду президента УЕФА.

Эта награда присуждается за «выдающиеся достижения, мастерство и образцовые личные качества» и вручается с 1998 года.

Вручение награды состоялось сегодня в Монако, где проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.

Буффон выступал за «Парму», «Ювентус», «ПСЖ» и сборную Италии. Он завершил профессиональную карьеру в 2023 году.

Фото: uefa.com

9 комментариев
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Заслуживает Буффон на все 100% награду
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+25
Ответ Sminem
странно что награда не в виде мусорного бака
Такая есть только у Майкла Оливера
+12
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Буффон, берёт награду президента и даёт леща Чеферину с фразой "Теперь я президент!!!")
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Легендарный вратарь. Кумир.
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Мне кажется, поставь его сейчас на ворота - все равно будет тащить
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Дико фанатею от Джиджи, но считаю, что 99% футболистов нельзя давать награду за образцовые личные качества. Все они порой ведут себя некрасиво
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