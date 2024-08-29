Буффон получил награду президента УЕФА «за выдающиеся достижения, мастерство и образцовые личные качества»

Джанлуиджи Буффон получил награду президента УЕФА.

Эта награда присуждается за «выдающиеся достижения, мастерство и образцовые личные качества» и вручается с 1998 года.

Вручение награды состоялось сегодня в Монако, где проходит жеребьевка общего этапа .

выступал за «Парму», « », « » и сборную . Он завершил профессиональную карьеру в 2023 году.

Фото: uefa.com