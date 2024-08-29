Буффон получил награду президента УЕФА «за выдающиеся достижения, мастерство и образцовые личные качества»
Джанлуиджи Буффон получил награду президента УЕФА.
Эта награда присуждается за «выдающиеся достижения, мастерство и образцовые личные качества» и вручается с 1998 года.
Вручение награды состоялось сегодня в Монако, где проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.
Буффон выступал за «Парму», «Ювентус», «ПСЖ» и сборную Италии. Он завершил профессиональную карьеру в 2023 году.
Фото: uefa.com