Соболева предлагали ЦСКА. Армейцы отказались подписывать форварда «Спартака» (Иван Карпов)

ЦСКА отверг возможность подписать Александра Соболева.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, на прошлой неделе агенты предлагали армейцам услуги нападающего «Спартака». В тот момент процесс трансфера игрока в «Зенит» был приостановлен.

Армейцы не стали рассматривать вариант с подписанием Соболева и сразу ответили отказом.

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