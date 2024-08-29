Соболева предлагали ЦСКА. Армейцы отказались подписывать форварда «Спартака» (Иван Карпов)
ЦСКА отверг возможность подписать Александра Соболева.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, на прошлой неделе агенты предлагали армейцам услуги нападающего «Спартака». В тот момент процесс трансфера игрока в «Зенит» был приостановлен.
Армейцы не стали рассматривать вариант с подписанием Соболева и сразу ответили отказом.
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