Соболева предлагали ЦСКА. Армейцы отказались подписывать форварда «Спартака» (Иван Карпов)

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Футбол

ЦСКА отверг возможность подписать Александра Соболева.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, на прошлой неделе агенты предлагали армейцам услуги нападающего «Спартака». В тот момент процесс трансфера игрока в «Зенит» был приостановлен. 

Армейцы не стали рассматривать вариант с подписанием Соболева и сразу ответили отказом. 

Соболев прошел медосмотр для «Зенита». Форвард «Спартака» подпишет контракт по схеме «4+1»

87 комментариев
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Потому что там сидят адекваты в отличии от Зенита. Увидят обиженного спартаковца и сразу захапать что бы с двойной мотивацией против красно белых бегал
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Ответ Groznyi2024
Гинер не всё купил. Жаль.
Гинер не дурак😎
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Гинер не всё купил. Жаль.
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Ответ Groznyi2024
Гинер не всё купил. Жаль.
Миллер всё купил
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А могли спасти Зенит)
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Ответ Sinister Kid
Ой ладно, денег ЦСКА зажал. Да и Федотов ушёл.
В ЦСКА не нужен этот мясной полуфабрикат
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ВЭБ не даст Гинеру ещё один кредит... Стадион то мы построили,но на дельфинарий денег нету🤷
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Ответ Sinister Kid
Ой ладно, денег ЦСКА зажал. Да и Федотов ушёл.
Конечно зажал,если бы и были! 10 лямов за дельфина отдай,дельфинарий построй,особое питание для дельфинов обеспеч,это нам не по карману
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потому что армейцы далеко смотрящие,а всё потому, что у армейцев - бинокль!
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Ответ -ПАВ-
Комментарий скрыт
А давно он воспитанником КС то стал ? Он воспитанник Барнаульского Динамо, а до КС в Томи играл
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Сергеев в ЦСКА будет гораздо предпочтительнее 😎
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дельфин и конюшня они если честно не пара
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У ЦСКА Мусаев забивает, нафиг нужен этот придурошный дельфин
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Соболева предлагали ЦСКА, но ЦСКА умные...
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Надеюсь, фото В. Роши вложили в отказ.
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для коней репутация не пустой звук в отличии от голубых зенытиков, за то и уважаю как соперников
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Лошади умнее голубых львов.
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... тебя как рыбу к пиву подают.
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Гондоу в ассортименте, но купили только питерские бгг))
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Ответ Хуан Карос
потому что армейцы далеко смотрящие,а всё потому, что у армейцев - бинокль!
армейский бинокль у Гольца. Классику сайта нужно знать!
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всё же для коней поросята более принципиальны, а для Зенита просто фарм.
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Соболь в прошлом сезоне провоцировал Рошу, вообще грязно играл с ЦСКА, странно было бы видеть его в составе. Всё-таки честь поважнее.
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Николича килькой не завлекаешь а в Питере всегда любили корюшку
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У ЦСКА всё равно денег нет дельфинарий под него строить. Нафиг он не нужен
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Ответ Хуан Карос
потому что армейцы далеко смотрящие,а всё потому, что у армейцев - бинокль!
в этот бинокль видно окончание аренд Гаича?
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Закончится тем, что его даже в медиалигу не возьмут
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Карпу предлагали кодироваться. Журналист отказался.
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Наверно Спартак мало денег предложил за утилизацию
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Разумно поступили, проблемный товарищ
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Ответ Дух 7партака
Поцелуй коня взасос,.
ты сайтом не ошибся со своими бурными фантазиями, голубенький
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