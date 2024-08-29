Твиттер Мбаппе взломали. От его имени Месси назвали карликом, Роналду – лучшим, рекламировали криптовалюту, призывали освободить Палестину и оскорбляли Израиль
Килиан Мбаппе стал жертвой хакеров.
Аккаунт нападающего сборной Франции и «Реала» в соцсети X (ранее известной как твиттер), имеющий более 14 миллионов подписчиков, этой ночью был взломан, сообщает Le Parisien. Мошенники начали публиковать от его имени скандальные сообщения.
В частности, от лица футболиста заявили: «Криштиану Роналду – лучший футболист всех времен. Этот карлик (приложено фото Лионеля Месси) не мой GOAT (акроним Greatest of All Time, «лучший за всю историю» – Спортс’’).
Когда один из пользователей спросил в комментариях, вернется ли Мбаппе когда-нибудь в «ПСЖ», последовал короткий ответ: «Черт возьми, нет». От имени Мбаппе также разместили несколько сообщений в поддержку «Манчестер Юнайтед» и насмешки в адрес «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Челси».
Одной из целей мошенников было продвижение собственной криптовалюты MBAPPE. Также был опубликован твит «Свободу Палестине» и еще один с оскорблением Израиля: «## ### (к черту) Израиль».
Все посты исчезли к утру, но остались скриншоты сообщений.
Фото: twitter.com/KMbappe