Твиттер Мбаппе взломали. От его имени Месси назвали карликом, Роналду – лучшим, рекламировали криптовалюту, призывали освободить Палестину и оскорбляли Израиль

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Килиан Мбаппе стал жертвой хакеров.

Аккаунт нападающего сборной Франции и «Реала» в соцсети X (ранее известной как твиттер), имеющий более 14 миллионов подписчиков, этой ночью был взломан, сообщает Le Parisien. Мошенники начали публиковать от его имени скандальные сообщения.

В частности, от лица футболиста заявили: «Криштиану Роналду – лучший футболист всех времен. Этот карлик (приложено фото Лионеля Месси) не мой GOAT (акроним Greatest of All Time, «лучший за всю историю» – Спортс’’).

Когда один из пользователей спросил в комментариях, вернется ли Мбаппе когда-нибудь в «ПСЖ», последовал короткий ответ: «Черт возьми, нет». От имени Мбаппе также разместили несколько сообщений в поддержку «Манчестер Юнайтед» и насмешки в адрес «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Челси».

Одной из целей мошенников было продвижение собственной криптовалюты MBAPPE. Также был опубликован твит «Свободу Палестине» и еще один с оскорблением Израиля: «## ### (к черту) Израиль».

Все посты исчезли к утру, но остались скриншоты сообщений.

Фото: twitter.com/KMbappe

36 комментариев
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Да это он просто накидался🤣
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Великий Алонсо пришел к успеху.
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По всем признакам его взломал Бензема)
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Мбаппе про себя: да не взламывали, так-то)
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Пьяный Медведев взломал
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кто то со Спортса ? признавайтесь !
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Ответ про Лондон забавный.
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А взломали ли? Может, сам Мбаппе сидит и базу на весь твиттер раздает.
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Месть Дурова
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А еще Соболева назвали дельфином, Аршавина -чипсоедом, а Дзюбу - рукакай (инсайд от Карпова)
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а как ты беспределишь по пьяни????
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Ну выпил парень, перебрал. Написал то, что думает. На трезвуб офигел и прикрылся вщломом хакеров)
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Мбаппе: - Мой твиттер взломали и удалили все мои ночные сообщения
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Ответ mistr
Да это он просто накидался🤣
Тоже самое хотел написать ))
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Ответ Ебздрогыч
Одной из целей мошенников было продвижение собственной криптовалюты MBAPPE. После снижения зп по сравнению с ПСЖ и проблемами с выплатой финального бонуса мать Мбаппе пробует разные варианты...
Комментарий удален пользователем
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Чо там псг? Не расформирован еще? А то после ухода Мбаппе всем настолько класть на этот недоклуб, что даже новости о нем не пишут
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