Гвардиола подарил по 10 тысяч фунтов всему персоналу первой команды «Ман Сити». Это 60-70 человек: экипировщики, повара, терапевты, бариста, охранники

Пеп Гвардиола сделал денежный подарок сотрудникам «Манчестер Сити».

Персонал, который работает с основной командой, получил по 10 тысяч фунтов от главного тренера «горожан», об этом сообщает The Times.

Речь идет о 60-70 сотрудниках клуба, в число которых входят экпировщики, повара, терапевты, бариста, охранники.

возглавляет английский клуб с 2016 года.

Специалист ранее говорил о том, что позитивная атмосфера во всем клубе стала ключевым фактором успеха команды. Тренер пытается способствовать сплочению коллектива и установлению контакта между персоналом и игроками.