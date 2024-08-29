Гвардиола подарил по 10 тысяч фунтов всему персоналу первой команды «Ман Сити». Это 60-70 человек: экипировщики, повара, терапевты, бариста, охранники

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола деньги Футбол

Пеп Гвардиола сделал денежный подарок сотрудникам «Манчестер Сити».

Персонал, который работает с основной командой, получил по 10 тысяч фунтов от главного тренера «горожан», об этом сообщает The Times.

Речь идет о 60-70 сотрудниках клуба, в число которых входят экпировщики, повара, терапевты, бариста, охранники.

Пеп Гвардиола возглавляет английский клуб с 2016 года.

Специалист ранее говорил о том, что позитивная атмосфера во всем клубе стала ключевым фактором успеха команды. Тренер пытается способствовать сплочению коллектива и установлению контакта между персоналом и игроками.

60 комментариев
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Ответ rigobersong
Достойный поступок со стороны лучшего тренера в истории футбола:)
А при чем тут Семак?
+102
-15
+87
В МЮ сокращают затраты на персонал, а в МС…
+91
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+73
Выглядит как прощальный подарок.
+62
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+56
Достойный поступок со стороны лучшего тренера в истории футбола:)
+85
-33
+52
Ответ EVERGREEN
Это получается половину недельной зп подарил!? Сильно
Ты от своей зп половину подари кому-нибудь
+51
-4
+47
Ответ MagicWithoutBorders
В МЮ сокращают затраты на персонал, а в МС…
Тренер по личной инициативе подарил, из своего кармана, зачем сравнивать
разные вещи.
+40
-1
+39
Ответ rigobersong
Достойный поступок со стороны лучшего тренера в истории футбола:)
А причём тут Черчесов?
+32
-7
+25
Большая сумма так-то, молодец
+21
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+16
Очень достойный поступок.
Но похоже что Пеп о чем то подозревает в свете рассмотрения дела МанСити о финансовых правонарушениях.
+12
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Молодец! Не каждый так поступит, даже имея возможности.

Чувствуется в этом уважение и командный дух в структуре.
+10
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+8
Ответ ScorpionN***
Ты от своей зп половину подари кому-нибудь
Тыкал, ты не уточнил,от недельной?! Отличное кстати предложение, угощу кого-нибудь кофе
+12
-6
+6
Ответ rigobersong
Достойный поступок со стороны лучшего тренера в истории футбола:)
А причём тут Мостовой?
+7
-1
+6
Ответ rigobersong
Достойный поступок со стороны лучшего тренера в истории футбола:)
А при чем тут Мостовой ?
+7
-1
+6
Ответ andrei.danilenko2011
Не понял из новости. Гвардиола из своих личных средств выделил бонусы сотрудникам или же договорился со спортивным директором (обычно же он таким занимается) о выделении бонусов ?
Из личных средств выделил сумму и раздал
+7
-1
+6
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Очень достойный поступок. Но похоже что Пеп о чем то подозревает в свете рассмотрения дела МанСити о финансовых правонарушениях.
Суд по 115 нарушениям. Пеп выступает как свиделель защиты. П-Пеп С-Судья

С: как вышло так, что команда тратила на игроков больше, чем зарабатывала, это же нарушение ФФП?
П: не было нарушения?
С: в смысле?
П: ну помните я недавно по чирику всем поварам и уборщикам раздал.
С: и?
П: ну там примерно та же схема была, это мои личные бабки были, все чисто.
+8
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+5
Ответ Евгений Сидоров
Выглядит как прощальный подарок.
Я уверен что уйдет )
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разбили копилку свинку Пепу
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Все-таки Пеп человек с большим сердцем
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0
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Такие подарки лучше делать в хорошей атмосфере, например, до сентября 2024 года
+3
0
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Сейчас весь персонал из МЮ сбежит в МС. А игроки МЮ сами форму стирать будут.
+3
-1
+2
Какой же Пеп щедрый
+2
0
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Персонал в клубах обычно на скромных ЗП, и им эти 10к - огромное подспорье. Если со своего кармана, то умница. А не как месси - распиарил, что одарил партнеров по команде (каждый из которых и так миллионер) какими-то золотыми цацками, а потом оказалось, что это даже не он, а его спонсоры бабки давали. Зато пропиарился хорошо как добрый и пушистый зверёк.
+2
0
+2
Какой же Пеп щедрый
+1
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Благодаря таким поступкам в итоге заработает гораздо больше, в лучших клубах лучшая атмосфера и тренеры не уходят через сезон
+1
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+1
Ответ MagicWithoutBorders
В МЮ сокращают затраты на персонал, а в МС…
Сравнил сладкое с горячим 🤣👏
Гений аналитики
+10
-9
+1
Какой же Пеп щедрый
+1
0
+1
Какой же Пеп щедрый
+1
0
+1
в МЮ средняя зарплата 2500 фунтов у персонала. Десяточка - это 4 месяца работы на дьяволов
+1
0
+1
Перед уходом в зенит А.Соболев обобрал весь персонал Тарасовки
+1
0
+1
Красиво попрощался с клубом)
+3
-2
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