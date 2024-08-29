Гвардиола подарил по 10 тысяч фунтов всему персоналу первой команды «Ман Сити». Это 60-70 человек: экипировщики, повара, терапевты, бариста, охранники
Пеп Гвардиола сделал денежный подарок сотрудникам «Манчестер Сити».
Персонал, который работает с основной командой, получил по 10 тысяч фунтов от главного тренера «горожан», об этом сообщает The Times.
Речь идет о 60-70 сотрудниках клуба, в число которых входят экпировщики, повара, терапевты, бариста, охранники.
Пеп Гвардиола возглавляет английский клуб с 2016 года.
Специалист ранее говорил о том, что позитивная атмосфера во всем клубе стала ключевым фактором успеха команды. Тренер пытается способствовать сплочению коллектива и установлению контакта между персоналом и игроками.
разные вещи.
Но похоже что Пеп о чем то подозревает в свете рассмотрения дела МанСити о финансовых правонарушениях.
Чувствуется в этом уважение и командный дух в структуре.
С: как вышло так, что команда тратила на игроков больше, чем зарабатывала, это же нарушение ФФП?
П: не было нарушения?
С: в смысле?
П: ну помните я недавно по чирику всем поварам и уборщикам раздал.
С: и?
П: ну там примерно та же схема была, это мои личные бабки были, все чисто.
Гений аналитики