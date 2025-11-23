Хачатурянц о руководстве «Спартаком»: «Единственное условие – хотелось бы самостоятельности для построения клуба. Чтобы я был центром принятия решений»

Хачатурянц об управлении «Спартаком»: условие одно – быть самостоятельным.

Ашот Хачатурянц назвал условие, при котором мог бы стать руководителем «Спартака ».

– Хотелось бы самостоятельности для построения клуба. Это единственное условие. Чтобы я был центром принятия решений. У клуба есть хозяин, который определяет решения.

Неправда, что меня видели в офисе «Лукойла ». Иначе бы были переговоры.

– Как относитесь к назначению Некрасова в «Спартак»? Он болельщик ЦСКА.

– Как болельщику «Спартака», мне это непонятно, для меня есть одна команда «Спартак», - сказал бывший президент РПЛ .