Хачатурянц о руководстве «Спартаком»: «Единственное условие – хотелось бы самостоятельности для построения клуба. Чтобы я был центром принятия решений»
Хачатурянц об управлении «Спартаком»: условие одно – быть самостоятельным.
Ашот Хачатурянц назвал условие, при котором мог бы стать руководителем «Спартака».
– Хотелось бы самостоятельности для построения клуба. Это единственное условие. Чтобы я был центром принятия решений. У клуба есть хозяин, который определяет решения.
Неправда, что меня видели в офисе «Лукойла». Иначе бы были переговоры.
– Как относитесь к назначению Некрасова в «Спартак»? Он болельщик ЦСКА.
– Как болельщику «Спартака», мне это непонятно, для меня есть одна команда «Спартак», - сказал бывший президент РПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
