Семин после игры «Спартак» – ЦСКА: «Арбитры не справляются со своей работой. Судейством недовольны все, практически каждый матч получается таким»
Юрий Семин: судьи в РПЛ не справляются.
Юрий Семин раскритиковал российских арбитров после дерби «Спартак» – ЦСКА (1:0), которое обслуживал Сергей Карасев.
«Судейством недовольны все. Практически каждый матч получается таким.
На мой взгляд, есть определенная неудовлетворённость – как у «Спартака», так и у ЦСКА. В целом судьи не справляются со своей работой хорошо. Поэтому есть неудовлетворение», – отметил бывший главный тренер «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
