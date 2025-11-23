Семин после игры «Спартак» – ЦСКА: «Арбитры не справляются со своей работой. Судейством недовольны все, практически каждый матч получается таким»

Юрий Семин: судьи в РПЛ не справляются.

Юрий Семин раскритиковал российских арбитров после дерби «Спартак» – ЦСКА (1:0), которое обслуживал Сергей Карасев.

«Судейством недовольны все. Практически каждый матч получается таким.

На мой взгляд, есть определенная неудовлетворённость – как у «Спартака », так и у ЦСКА. В целом судьи не справляются со своей работой хорошо. Поэтому есть неудовлетворение», – отметил бывший главный тренер «Локомотива».