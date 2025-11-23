Хау о 2:1 с «Ман Сити»: «Ньюкасл» был близок к своей лучшей игре, мы забили отличные голы. Должны использовать этот результат как поворотный момент сезона»

Хау о 2:1 с «Сити»: «Ньюкасл» был близок к своей лучшей игре.

Главный тренер «Ньюкасла » Эдди Хау высказался о победе над «Манчестер Сити» (2:1) в 12-м туре АПЛ . Дублем в составе «сорок» отметился Харви Барнс.

«Мы были близки к своей лучшей игре, реально отличный матч в исполнении игроков. Мы создали много моментов в первом тайме и разочарованы тем, что не ушли на перерыв, ведя в счете.

Против «Манчестер Сити» всегда бывает так: совершишь одну ошибку – и можешь пропустить. Мы играли смело, амбициозно и забили отличные голы. Добавленное время в конце напрягало – ожидание затянулось, но, к счастью, мы одержали победу.

Победа над «Ман Сити » должна дать нам нужную уверенность. Мы должны попытаться использовать этот результат как поворотный момент сезона – и в матчах дома, и на выезде, чтобы продолжить набирать очки».

О Харви Барнсе

«Он всегда забивал важные голы. Он – бомбардир, всегда им был, и сегодня он забил отличные мячи, которые принесли нам важную победу», – сказал Хау.

«Ньюкасл» с 15 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.