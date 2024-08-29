Овечкин о задержании Дурова: «Не хочется видеть его в тюрьме. Дай бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью»
Александр Овечкин прокомментировал арест Павла Дурова во Франции.
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в Париже в ночь на 25 августа. 28 августа его освободили из-под стражи под залог в 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции.
«Не знаком с Дуровым, но не хочется видеть его в тюрьме.
Дай бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
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