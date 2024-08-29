Криштиану Роналду: «Победы в ЛЧ и голы – как кетчуп: как только откроешь, они льются»

Криштиану Роналду высказался о голах в Лиге чемпионов.

Португальский нападающий принял участие в церемонии жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов и получил приз как лучший бомбардир в истории турнира.

– Криштиану, вы поднимали этот трофей 5 раз, забивали в 4 финалах. Можете выбрать любимый?

– Сложно выбрать один, но первый – всегда самый особенный. Я играл за «Манчестер Юнайтед», выиграл турнир и тоже забил в финале. Это было нечто особенное.

Конечно, я также должен упомянуть «Реал», потому что там я выиграл [ЛЧ] 4 раза. В тот период я был самым дорогим игроком мира, и на нас оказывалось давление: «Когда, когда вы выиграете Лигу чемпионов?» У нас ушло на это 6 лет.

Но, вы знаете, победы в Лиге чемпионов и голы – как кетчуп: как только откроешь, они льются, – смеясь сказал Роналду.

Расследование: почему кетчуп так странно выливается из бутылки? И при чем тут голы Роналду, Ван Нистелроя и Жоты?