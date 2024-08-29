Криштиану Роналду: «Победы в ЛЧ и голы – как кетчуп: как только откроешь, они льются»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ахахаха Питание еда Футбол

Криштиану Роналду высказался о голах в Лиге чемпионов.

Португальский нападающий принял участие в церемонии жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов и получил приз как лучший бомбардир в истории турнира. 

– Криштиану, вы поднимали этот трофей 5 раз, забивали в 4 финалах. Можете выбрать любимый?

– Сложно выбрать один, но первый – всегда самый особенный. Я играл за «Манчестер Юнайтед», выиграл турнир и тоже забил в финале. Это было нечто особенное.

Конечно, я также должен упомянуть «Реал», потому что там я выиграл [ЛЧ] 4 раза. В тот период я был самым дорогим игроком мира, и на нас оказывалось давление: «Когда, когда вы выиграете Лигу чемпионов?» У нас ушло на это 6 лет. 

Но, вы знаете, победы в Лиге чемпионов и голы – как кетчуп: как только откроешь, они льются, – смеясь сказал Роналду. 

Расследование: почему кетчуп так странно выливается из бутылки? И при чем тут голы Роналду, Ван Нистелроя и Жоты?

69 комментариев
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Что??? Нет, ну хорошо хоть не майонез
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Ответ Евгения Тиунова
А на ЧМ голы как что???
как запор
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А на ЧМ голы как что???
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Ответ фруктовый роналду
Каждый пост про криштиану вызывает кровотечение кетчупа из ануса хейтера
У Рональду после каждого матча против аль хиляля течёт кетчуп)
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Победы в Лиге чемпионов и голы – как слезы: как только откроешь глаза, они льются.
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Блин, ну ему же ещё не 70 лет, чтобы такие мемуары выдавать. Как-то странно читать от играющего о своих триумфах в прошлом.
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Как только ты удел из Реала кетчуп перестал литься,открылась другая крышка,крышка правды кто ты без Реала)))
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"В тот период я был самым дорогим игроком мира, и на нас оказывалось давление: «Когда, когда вы выиграете Лигу чемпионов?» У нас ушло на это 6 лет. " - что он несёт? Бэйл был самый дорогой игрок на тот момент же как минимум)
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Как бы я не любил Роналду, но какую же он ##### иногда несёт.
Лет в 60 мы такую дичь будет слушать от него, что Мостовой покажется самым адекватным на земле.
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Не, это как гель на волосы
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На Евро вместо кетчупа, к сожалению, было желе.
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Это посмешище является самым популярным человеком в инсте, на минуточку
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Заберите у него цитатник Стэтхема
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Ответ sayemlo
Комментарий скрыт
Лечиться тебе надо
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Но ведь нам всем говорят, что Рональду за ЗОЖ,тогда откуда он знает про банку с кетчупом 🤔 и здесь нам солгали его пиарщики?
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Каждый пост про криштиану вызывает кровотечение кетчупа из ануса хейтера
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+3
Ответ Z-14577478
Ну и о чем это говорит?!
Многое о нашем обществе
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Ответ Ola BP
Как бы я не любил Роналду, но какую же он ##### иногда несёт. Лет в 60 мы такую дичь будет слушать от него, что Мостовой покажется самым адекватным на земле.
очередное подтверждение тому что спортсмены не самые разумные ребята.
+3
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Ответ фруктовый роналду
Комментарий скрыт
Месси без барсы двукратный чемпион ЮА и чемпион мира.
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Ответ Капибарбер
Какой же он мерзкий..
Роналду: "Я не мерзкий, а нарциссный"
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Ответ rzqhbbqd4c
Что??? Нет, ну хорошо хоть не майонез
Майонез у него на ЧМ.
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Ему напомнить в первом выигранном финале он не забил послематчевый пенальти? и только нога поехавшая джона терри спасла его?
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Больше похвастаться нечем??? Осталось только вспоминать
+2
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Ответ Капибарбер
У Рональду после каждого матча против аль хиляля течёт кетчуп)
Точнее горчица)
+6
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Пока течёт мой любимый кетчуп
+1
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Ответ Геннадий Тимченко
Один кетчуп открывал, а другой драл Куна (или Кун драл его)❓🤔
Кетчуп открывал для мароканца?
+1
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Кетчуп льющийся на клубнику
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Ответ Евгения Тиунова
А на ЧМ голы как что???
пенальти
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Ответ Евгения Тиунова
А на ЧМ голы как что???
Это как смотреть на губы, которые ты любишь, но не можешь поцеловать
+1
0
+1
Ответ Евгения Тиунова
А на ЧМ голы как что???
Он хет-трик делал на ЧМ, вы о чем?
+2
-1
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