Диаш о судействе с «Ньюкаслом»: «Игрок выталкивает нашего вратаря из ворот – никаких последствий. Раз такие правила, дайте и нам делать то же самое»

Рубен Диаш недоволен судейством в матче с «Ньюкаслом».

Защитник «Манчестер Сити » Рубен Диаш высказал недовольство судейством в матче 12-го тура АПЛ с «Ньюкаслом » (1:2).

«В первом тайме был эпизод с Фоденом [в штрафной соперника], мне кажется, они говорили, что там все чисто.

Из всех решений – только второй гол. Нам нужно добиться, чтобы это имело смысл, потому что где здесь логика, если их игрок выталкивает нашего вратаря из ворот? Что мы вообще допускаем и как долго?

Иногда это позволяют, иногда нет. Где правило? Что именно можно делать? Во втором голе Джиджо [Доннарумма] стоит на своем месте, его вытесняют. И никаких последствий. Это разрешено. У меня была возможность пересмотреть момент – на поле я даже не заметил.

Мне показалось странным, что он оказался не в той позиции, поэтому мы сразу поняли, что что-то было не так. Но я посмотрел повтор, и это Барнс отталкивает его подальше от ворот. Мы так придирчивы к некоторым контактам, но такое с вратарем – и это позволяют? Что ж, как есть. Раз такие правила – хорошо. Но тогда дайте и нам делать то же самое.

Раньше это был фол. Теперь, видимо, разрешено. Люди будут говорить, что я ищу оправдания, но дело не в этом. Сегодня «Ньюкасл» был лучше и заслужил победу. Они создали больше моментов, чем мы. Но что касается правил – должен быть регламент», – сказал Диаш.

Изображения: кадры из эфира Sky Sports