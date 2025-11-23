  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Диаш о судействе с «Ньюкаслом»: «Игрок выталкивает нашего вратаря из ворот – никаких последствий. Раз такие правила, дайте и нам делать то же самое»
Фото
56

Диаш о судействе с «Ньюкаслом»: «Игрок выталкивает нашего вратаря из ворот – никаких последствий. Раз такие правила, дайте и нам делать то же самое»

Рубен Диаш недоволен судейством в матче с «Ньюкаслом».

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказал недовольство судейством в матче 12-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:2).  

«В первом тайме был эпизод с Фоденом [в штрафной соперника], мне кажется, они говорили, что там все чисто.

Из всех решений – только второй гол. Нам нужно добиться, чтобы это имело смысл, потому что где здесь логика, если их игрок выталкивает нашего вратаря из ворот? Что мы вообще допускаем и как долго?

Иногда это позволяют, иногда нет. Где правило? Что именно можно делать? Во втором голе Джиджо [Доннарумма] стоит на своем месте, его вытесняют. И никаких последствий. Это разрешено. У меня была возможность пересмотреть момент – на поле я даже не заметил.

Мне показалось странным, что он оказался не в той позиции, поэтому мы сразу поняли, что что-то было не так. Но я посмотрел повтор, и это Барнс отталкивает его подальше от ворот. Мы так придирчивы к некоторым контактам, но такое с вратарем – и это позволяют? Что ж, как есть. Раз такие правила – хорошо. Но тогда дайте и нам делать то же самое.

Раньше это был фол. Теперь, видимо, разрешено. Люди будут говорить, что я ищу оправдания, но дело не в этом. Сегодня «Ньюкасл» был лучше и заслужил победу. Они создали больше моментов, чем мы. Но что касается правил – должен быть регламент», – сказал Диаш. 

Изображения: кадры из эфира Sky Sports

«Арсенал» против «Баварии» в Лиге чемпионов. Кто победит?2420 голосов
АрсеналАрсенал
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БаварияБавария
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoХарви Барнс
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoНьюкасл
logoсудьи
logoРубен Диаш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот про 0:3 с «Ноттингемом»: «Видел то, что видел во всех матчах, кроме игры с «Сити», – доминирование «Ливерпуля». Мы постоянно упускаем моменты, но весь сезон так быть не может»
22 ноября, 21:41
Гвардиола про 1:2 с «Ньюкаслом»: «У «Сити» были явные моменты, надо забивать – мастерство позволяет»
22 ноября, 20:33
Гвардиола эмоционально пообщался с судьей, Гимараэсом и Жоэлинтоном после поражения «Сити» от «Ньюкасла» и о чем-то поговорил с телеоператором
22 ноября, 20:20Фото
Главные новости
Мареска о 3:0: «Челси» хорошо играл даже 11 на 11. «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него»
вчера, 23:14
Кукурелья об Эстевао: «Он только сейчас приехал в Европу и, может, на пару лет отстает от Ямаля. Но у него особенный талант, сегодня он показал это»
вчера, 23:10
Флик обсудит с Араухо его удаление в матче с «Челси»: «Он не должен был действовать так. Это не та ситуация, но вышло так»
вчера, 22:54
У «Барсы» лишь одна победа над «Челси» в 10 последних матчах. Сегодняшнее поражение – крупнейшее для каталонцев от «синих»
вчера, 22:39
Фанаты Челси скандировали Ямалю «Ты просто дерьмовый Эстевао» во время матча с «Барсой»
вчера, 22:33
Флик о 0:3 с «Челси»: «Барса» слишком много теряла мяч и ошибалась в передачах. В меньшинстве нам было непросто. Тяжело войти в восьмерку лучших, но мы будем пытаться»
вчера, 22:24
Прервалась серия «Барсы» из 53 матчей подряд с голами. Каталонцы не забили «Челси»
вчера, 22:23
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру», «Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт», «Наполи» одолел «Карабах»
вчера, 22:00
У «Челси» 9 побед в 11 последних играх, команда Марески не проигрывает 6 матчей подряд. Дальше – дерби с «Арсеналом»
вчера, 21:57
Пеп провел 100-й матч в ЛЧ во главе «Сити» – 0:2 с «Байером». Только у Фергюсона и Венгера больше игр в турнире с английскими командами
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
Ковач о 4:0 с «Вильярреалом»: «Первый гол, пенальти и удаление сыграли «Боруссии» на руку. Мы сохраняли концентрацию весь матч»
7 минут назад
Юлманд о 2:0 с «Ман Сити»: «Байер» сыграл именно так, как хотел. Не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря»
22 минуты назад
Конте о 2:0 с «Карабахом»: «У «Наполи» мало доступных игроков, но я был уверен, что добьемся результата»
36 минут назад
Спаллетти о 3:2 с «Буде-Глимт»: «Я рад – в раздевалке я видел счастливые или более расслабленные лица. Нам говорили, что хозяевам легче дышать в таком климате, здесь нелегко»
вчера, 23:07
Гвардиола о 0:2 от «Байера»: «Беру на себя всю ответственность. «Ман Сити» не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне»
вчера, 22:48
«Ювентус» впервые выиграл в этой ЛЧ – 3:2 с «Буде-Глимт» в 5-м туре. Команда Спаллетти идет 21-й на данный момент
вчера, 22:07
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» – 4:0. Адейеми и Свенссон забили, у Гирасси дубль, Силва не реализовал пенальти
вчера, 22:01
«Наполи» обыграл «Карабах» – 2:0. Мактоминей забил, Кохальски отбил пенальти Хейлунда
вчера, 21:55
Хенесс о критике немецкого правительства: «Каждый день заголовки, скандалы. Медиа ведут себя так, будто их задача – раскручивать конфликт. Общество должно дать время тем, кого оно избрало»
вчера, 21:26
Надаль хотел бы стать президентом «Реала» в будущем: «Почему нет? Сейчас у клуба лучший глава, но никто не знает, что готовит будущее
вчера, 21:10