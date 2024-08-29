Лукаку перешел в «Наполи» из «Челси» за 30 млн евро и бонусы

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку перешел в «Наполи».

О трансфере нападающего из «Челси» объявил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

«Добро пожаловать, Ромелу!» – написал Де Лаурентис в твиттере.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, контракт с бельгийским форвардом заключен до июня 2027 года. Трансфер обошелся неаполитанскому клубу в 30 млн евро плюс бонусы.

Фото: x.com/ADeLaurentiis

42 комментария
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Что что, но агент Лукаку гений!

За него суммарно +350 млн заплатили. Играл в таких клубах, как: Вест Бромвич, Эвертон, МЮ, Челси, Интер, Рома, теперь он в Наполи
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+35
Куда уж Парик без своего любимца
+39
-7
+32
Внебрачный сын Конте
+22
-1
+21
Ответ Отец Абду
Что что, но агент Лукаку гений! За него суммарно +350 млн заплатили. Играл в таких клубах, как: Вест Бромвич, Эвертон, МЮ, Челси, Интер, Рома, теперь он в Наполи
Что тут гениального? Лукаку-хороший игрок, много забивает. Идет к своему тренеру
+17
-3
+14
Поздравляю Челси
+15
-3
+12
Ответ Отец Абду
Что что, но агент Лукаку гений! За него суммарно +350 млн заплатили. Играл в таких клубах, как: Вест Бромвич, Эвертон, МЮ, Челси, Интер, Рома, теперь он в Наполи
После Вест Бромвича все ищет себя в клубах попроще
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Ощущение, что он становится крупнее с каждым новым трансфером).
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Конте усыновил бы его уже что-ли..
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не знаю кто его агент, но на комиссионные он мог бы уже купить условную Севилью)
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Я уже жду интервью о том, как он в 10 лет получил в подарок майку Наполи Марадоны и спал в ней, а после мечтал играть в этом городе и за этот клуб. Но вот наконец-то всё сложилось
+3
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+3
Ювентус и Милан остались, для полной коллекции
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+3
Ответ Дима Сысаль
Поздравляю Челси
типа у них сейчас есть напы сильнее Лукаку, при том, что в обойме 45 человек
+5
-3
+2
Ответ Дима Сысаль
Поздравляю Челси
Можно будет, когда Осимхен перейдет в Аль Ахли
+3
-1
+2
Ответ Отец Абду
Что что, но агент Лукаку гений! За него суммарно +350 млн заплатили. Играл в таких клубах, как: Вест Бромвич, Эвертон, МЮ, Челси, Интер, Рома, теперь он в Наполи
Вест Бромвич. За Вест Хэм не играл
+1
0
+1
Ответ Burel
типа у них сейчас есть напы сильнее Лукаку, при том, что в обойме 45 человек
Лукаку только на бумаге сильный,
по факту он уже давненько сдал
+2
-1
+1
Ну статистика говорит сама за себя , игрок он добротный! Просто Челси не его команда!
+1
0
+1
наконец-то
+1
0
+1
Лукаку: наконец, после стольких лет - дом!
+1
0
+1
Ответ Nikita Dobrynin
Ювентус и Милан остались, для полной коллекции
тогда уж и Лацио
чтоб его вообще вся Италия ненавидела
+1
0
+1
Форма у них топовая
+3
-2
+1
Слоняра на базе!
+1
0
+1
Сказочный он конечно
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Ответ Burel
типа у них сейчас есть напы сильнее Лукаку, при том, что в обойме 45 человек
Немотивированный Лукаку хуже чем любой имеющийся нападающий
+1
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Конте уже монтирует и вживляет в Лу специальные датчики еды, воды, индикаторы профитроле и ограничители тирамису
+1
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Ответ Born is the King
Можно будет, когда Осимхен перейдет в Аль Ахли
Поддерживаю полностью
0
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Антонио собирает банду и костяк на годы, как было в Юве и Картоне
+1
-1
0
Лукаку похож на боевика.
0
0
0
Ответ Отец Абду
Что что, но агент Лукаку гений! За него суммарно +350 млн заплатили. Играл в таких клубах, как: Вест Бромвич, Эвертон, МЮ, Челси, Интер, Рома, теперь он в Наполи
Он ещё в Воронеже играл, даже Игорю забивал)
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Спасибо Конте за это.
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А где фото поцелуя эмблемы??? Где?
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