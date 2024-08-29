Лукаку перешел в «Наполи» из «Челси» за 30 млн евро и бонусы
Ромелу Лукаку перешел в «Наполи».
О трансфере нападающего из «Челси» объявил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.
«Добро пожаловать, Ромелу!» – написал Де Лаурентис в твиттере.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, контракт с бельгийским форвардом заключен до июня 2027 года. Трансфер обошелся неаполитанскому клубу в 30 млн евро плюс бонусы.
Фото: x.com/ADeLaurentiis
За него суммарно +350 млн заплатили. Играл в таких клубах, как: Вест Бромвич, Эвертон, МЮ, Челси, Интер, Рома, теперь он в Наполи
по факту он уже давненько сдал
чтоб его вообще вся Италия ненавидела