Лукаку перешел в «Наполи» из «Челси» за 30 млн евро и бонусы

Ромелу Лукаку перешел в «Наполи».

О трансфере нападающего из « » объявил президент клуба .

«Добро пожаловать, !» – написал Де Лаурентис в твиттере.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, контракт с бельгийским форвардом заключен до июня 2027 года. Трансфер обошелся неаполитанскому клубу в 30 млн евро плюс бонусы.

Фото: x.com/ADeLaurentiis