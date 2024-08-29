Кьеза перешел в «Ливерпуль» из «Юве» за 13 млн евро и бонусы

Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Федерико Кьеза Футбол

Федерико Кьеза перешел в «Ливерпуль».

Клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с 26-летним вингером сборной Италии.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Ливерпуль» заплатит «Ювентусу» за Кьезу 13 млн евро без учета бонусов.

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Фото: liverpoolfc.com

86 комментариев
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За 13 млн в нынешней АПЛ можно купить 10-летнего парня
Даже если Кьеза выйдет на 20 минут в одном матче чемпионата, этот трансфер будет считаться шикарным
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-16
+152
Крутой опорник
+97
-6
+91
Ответ Влад Безруков
За 13 млн в нынешней АПЛ можно купить 10-летнего парня Даже если Кьеза выйдет на 20 минут в одном матче чемпионата, этот трансфер будет считаться шикарным
Действительно, у него же зарплата наверное просто кофе и печенье на базе.
Вы его контракт умножьте на количество лет и к ним 13 млн. И тогда получится реальная цифра, во сколько он обходится. А зп у Юве он просил не кислую, сообственно поэтому и ушел
+65
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+59
Хороший трансфер за разумные деньги
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+22
Ответ Kanonir152
Не потянет он Ливерпуль.
он как звер играет когда в форме
+22
-5
+17
Ответ kostyan_31
Действительно, у него же зарплата наверное просто кофе и печенье на базе. Вы его контракт умножьте на количество лет и к ним 13 млн. И тогда получится реальная цифра, во сколько он обходится. А зп у Юве он просил не кислую, сообственно поэтому и ушел
если пойдет сниматься в рекламе настоящего итальянского кофе ЛАВВАЦЦО, то Ливерпуль еще и заработает на нем!
+17
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+15
Очень обидная потеря.
А все разговоры по поводу его хрустальности надуманные, после крестов он особо не ломался.
Удачи тебе Феде, уверен, вытеснит Луиза
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При всей его травматичности я рад переходу. Игрок цепляющий не только скоростью и техникой но и свой напористостью. Будем надеяться что травмы отпустят и позволят ему раскрыть свой потенциал.
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Ответ Маврид Саркаров
он как звер играет когда в форме
Когда он в последний раз был в форме? :D
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Хороший трансфер на бумаге, но как болельщик Ювентуса скажу, что он очень эгоистичный, тяжёлый на характер и самый жирный минус — это дважды порванные кресты. Постоянный риск слететь ещё раз, особенно в таком интенсивном чемпионате.
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Ответ zzakichh
еще бы с таким ником он не вытеснил луиза. а на деле кьезу берут за 13 миллионов, пока луиз был бы в основе/ боролся бы за основу почти в любом топ клубе.
Так Феде боролся бы аналогично, и в Ливерпуле и Барсе, да хоть Реале
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Ответ Рокко Сиффредди
после крестов у него было 12 травм: 120 дней (27 матчей) пропущено. https://www.transfermarkt.world/federico-chiesa/verletzungen/spieler/341092
Травмы бывают, но 120 за 2 года, это точно не хрусталь
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Очень обидная потеря.
А все разговоры по поводу его хрустальности надуманные, после крестов он особо не ломался.
Удачи тебе Феде, уверен, вытеснит Луиза
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Один из моих любимых игроков переходит в мой любимый клуб - это всегда круто. Трансфер топового опорника теперь совсем не предвидится - это всегда не круто.
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Хороший трансфер, хотя и есть риск, что не получится у него в АПЛ. Игрок он с характером, чего недостаёт сегодня большинству футболистов. Буду рад, если всё сложится в Ливерпуле.
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Ответ kostyan_31
Действительно, у него же зарплата наверное просто кофе и печенье на базе. Вы его контракт умножьте на количество лет и к ним 13 млн. И тогда получится реальная цифра, во сколько он обходится. А зп у Юве он просил не кислую, сообственно поэтому и ушел
Ливерпуль огромные зарплаты не предлагает, с этим к манчестерам и Челси.
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Продали лучшего игрока, итальянца, яркого и самобытного. Очень обидно, что не смогли договориться. Смысл экономить на зп Кьезы, что не добирать 35-40 млн с продажи и покупать игрока Аталанты за 57 млн
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Поздравляю болельщиков Ливерпуля! Урвали хрупкий, но всё же бриллиант)))
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Если будет как на Евро играть, то норм.
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Кьеза хорош, если травм не будет то конечно усилит.
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Кинул каталонский середняк и перешёл в топ клуб)
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Если у Ливерпуля получится регулярно доставлять мяч ему в ноги лицом к воротам - Кьеза будет обострять бесконечно. Если не получится - может раствориться на поле.. В любом случае - удачи в новом клубе, симпатизирую этому игроку
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Не удивлюсь если он в первом матче получит травму
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Достойному игроку - достойный клуб!
Поздравления Ливеру и Кезе.
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Ответ Алексей Елистратов
На бумаге круто, а по факту - хрусталь. Очень жаль игрока. Если как-то обойдется без травм - это безусловно плюс.
Кто-то сказал "хрусталь" и понеслось. Посмотрите статистику, у него только в 2022-м мало игр из-за крестов, а больше серьёзных травм не было.

Другое дело, что я уж и не упомню, когда итальянцы приживались в Ливерпуле, вспомнить хотя бы Аквилани или Борини.
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На мой взгляд это повышение для него, Зенит больше за бразильскую древесину платит
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Добро пожаловать на Энфилд .Арне поможет Фредерико набрать нужную форму
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Покупка ради покупки
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Ответ kostyan_31
Действительно, у него же зарплата наверное просто кофе и печенье на базе. Вы его контракт умножьте на количество лет и к ним 13 млн. И тогда получится реальная цифра, во сколько он обходится. А зп у Юве он просил не кислую, сообственно поэтому и ушел
Наглый парень он конечно. Выдал хороший первый сезон в Юве (показал то, чего от него ожидали и не больше), затем поломался. На свой пик до травмы так и не вышел, а просит у Юве повышение ЗП, на старых условиях продлеваться отказывался. Молодец конечно) Удивительно, почему же Юве так пытался избавиться от него)
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Ответ Mekoud
Продали лучшего игрока, итальянца, яркого и самобытного. Очень обидно, что не смогли договориться. Смысл экономить на зп Кьезы, что не добирать 35-40 млн с продажи и покупать игрока Аталанты за 57 млн
Экономика 😂
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