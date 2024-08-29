Кьеза перешел в «Ливерпуль» из «Юве» за 13 млн евро и бонусы

Федерико Кьеза перешел в «Ливерпуль».

Клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с 26-летним вингером сборной Италии.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что « » заплатит « » за 13 млн евро без учета бонусов.

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Фото: liverpoolfc.com