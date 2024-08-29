Кьеза перешел в «Ливерпуль» из «Юве» за 13 млн евро и бонусы
Федерико Кьеза перешел в «Ливерпуль».
Клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с 26-летним вингером сборной Италии.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Ливерпуль» заплатит «Ювентусу» за Кьезу 13 млн евро без учета бонусов.
Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Фото: liverpoolfc.com
Даже если Кьеза выйдет на 20 минут в одном матче чемпионата, этот трансфер будет считаться шикарным
Вы его контракт умножьте на количество лет и к ним 13 млн. И тогда получится реальная цифра, во сколько он обходится. А зп у Юве он просил не кислую, сообственно поэтому и ушел
А все разговоры по поводу его хрустальности надуманные, после крестов он особо не ломался.
Удачи тебе Феде, уверен, вытеснит Луиза
А все разговоры по поводу его хрустальности надуманные, после крестов он особо не ломался.
Удачи тебе Феде, уверен, вытеснит Луиза
Поздравления Ливеру и Кезе.
Другое дело, что я уж и не упомню, когда итальянцы приживались в Ливерпуле, вспомнить хотя бы Аквилани или Борини.