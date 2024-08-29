Льюис Хэмилтон: «Очень скучно стартовать с поула и лидировать весь заезд. Это не гонки»

Хэмилтон признался, что ему было скучно побеждать без борьбы

Пилот «Мерседеса » Льюис Хэмилтон рассказал о разнице между лидированием всю гонку после старта с поула и Гран-при с прорывами.

«О, боже, это так скучно. Честно говоря, когда стартуешь с поула и лидируешь весь заезд, это очень скучно в сравнении с прорывом из хвоста и борьбой на трассе.

Ведь это не гонки. Такое можно сделать и на тестах. Ты сражаешься с отрывом позади. Приходится воображать, что ты борешься с машиной впереди или что-то такое. Нужно за чем-то гнаться.

Когда впереди болид или болиды, а трасса позволяет обгонять – Остин или Сильверстоун, к примеру – это другое дело. Ты пытаешься ехать по другим траекториям, использовать шины, ветер и все остальное. Когда ты наконец вступаешь в битву, это лучшее, что может быть. Для гонщика это самый приятный опыт», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Лето главного политика «Ф-1» Хэмилтона: беженцы Мозамбика, рабы Сенегала, бар Бенина, Марокко, Мадагаскар