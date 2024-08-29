Льюис Хэмилтон: «Очень скучно стартовать с поула и лидировать весь заезд. Это не гонки»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о разнице между лидированием всю гонку после старта с поула и Гран-при с прорывами.
«О, боже, это так скучно. Честно говоря, когда стартуешь с поула и лидируешь весь заезд, это очень скучно в сравнении с прорывом из хвоста и борьбой на трассе.
Ведь это не гонки. Такое можно сделать и на тестах. Ты сражаешься с отрывом позади. Приходится воображать, что ты борешься с машиной впереди или что-то такое. Нужно за чем-то гнаться.
Когда впереди болид или болиды, а трасса позволяет обгонять – Остин или Сильверстоун, к примеру – это другое дело. Ты пытаешься ехать по другим траекториям, использовать шины, ветер и все остальное. Когда ты наконец вступаешь в битву, это лучшее, что может быть. Для гонщика это самый приятный опыт», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».
Лето главного политика «Ф-1» Хэмилтона: беженцы Мозамбика, рабы Сенегала, бар Бенина, Марокко, Мадагаскар
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий