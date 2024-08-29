  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон: «Очень скучно стартовать с поула и лидировать весь заезд. Это не гонки»
13

Льюис Хэмилтон: «Очень скучно стартовать с поула и лидировать весь заезд. Это не гонки»

Хэмилтон признался, что ему было скучно побеждать без борьбы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о разнице между лидированием всю гонку после старта с поула и Гран-при с прорывами.

«О, боже, это так скучно. Честно говоря, когда стартуешь с поула и лидируешь весь заезд, это очень скучно в сравнении с прорывом из хвоста и борьбой на трассе.

Ведь это не гонки. Такое можно сделать и на тестах. Ты сражаешься с отрывом позади. Приходится воображать, что ты борешься с машиной впереди или что-то такое. Нужно за чем-то гнаться.

Когда впереди болид или болиды, а трасса позволяет обгонять – Остин или Сильверстоун, к примеру – это другое дело. Ты пытаешься ехать по другим траекториям, использовать шины, ветер и все остальное. Когда ты наконец вступаешь в битву, это лучшее, что может быть. Для гонщика это самый приятный опыт», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Лето главного политика «Ф-1» Хэмилтона: беженцы Мозамбика, рабы Сенегала, бар Бенина, Марокко, Мадагаскар

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст Performance People
Гран-при США
Гран-при Великобритании
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoМерседес
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при Италии-2024. Расписание трансляций
439 минут назад
Джолион Палмер: «Норрис умеет хорошо стартовать, скорее вопрос в психологии»
2сегодня, 06:36
Гельмут Марко: «Вольфф не был бы хорошим руководителем, если бы не пытался заполучить Ферстаппена»
15вчера, 17:02
«Феррари» показала обновленную ливрею для Гран-при Италии
11вчера, 15:41Фото
Алекс Албон: «Для Сайнса переход в «Уильямс» будет вызовом»
14вчера, 14:38
На Гран-при Италии ожидаются очень жаркие погодные условия
9вчера, 13:39
Карлос Сайнс: «Будем надеяться, что последние обновления «Феррари» устранят проблемы с подпрыгиванием болида»
4вчера, 13:32
«По ходу летнего перерыва такие истории всплывают довольно часто». Гельмут Марко – о словесных попытках Вольффа переманить Ферстаппена
1вчера, 12:29
Норрис, Леклер и Гасли – в тройке лучших пилотов Гран-при Нидерландов по версии экспертов сайта «Ф-1»
13вчера, 11:36
Стефано Доменикали: «У «Ф-1» есть проект, который подразумевает возможность организации спринта для молодых гонщиков в Абу-Даби»
7вчера, 10:44
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото
Заключительный этап IDDC пройдет 31 августа и 1 сентября на автодроме «Игора Драйв»
6 августа, 10:55Фото
Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на трассе Moscow Raceway 10 и 11 августа
5 августа, 13:11Фото
Четвертый этап Yuka Drive Fest пройдет в Самаре 18 августа
1 августа, 12:50
27 и 28 июля прошел Garage Fest 2024 на автодроме «Игора Драйв»
1 августа, 11:07Фото
Третий этап Российский серии гонок на выносливость в рамках фестиваля Garage Fest на автодроме «Игора Драйв» собрал рекордное количество участников
231 июля, 14:25Фото
Прошел третий этап автоспортивного фестиваля Yuka Drive Fest в Нижнем Новгороде
27 июля, 13:32Фото