Определились все участники общего этапа Лиги Европы. Жеребьевка – 30 августа, «МЮ» и другие клубы узнают соперников
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2024/25.
В турнире, который впервые пройдет в новом формате, выступят 36 клубов. Они распределены по четырем корзинам.
На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде. Для каждого клуба будут выбраны по 8 соперников (по 2 из каждой корзины).
Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи.
Корзина 1: «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Аякс», «Рейнджерс», «Айнтрахт», «Лацио», «Тоттенхэм», «Славия» Прага;
Корзина 2: «Реал Сосьедад», АЗ, «Олимпиакос», «Лион», «Фенербахче», «Брага», ПАОК, «Маккаби» Тель-Авив, «Ференцварош»;
Корзина 3: «Карабах», «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Виктория» Пльзень, «Юнион», «Динамо» Киев, «Лудогорец», «Мидтьюлланд», «Мальме»;
Корзина 4: «Атлетик», «Хоффенхайм», «Ницца», «Андерлехт», «Твенте», «Бешикташ», ФКСБ, РФШ, «Эльфсборг».
Жеребьевка общего этапа турнира пройдет 30 августа.