Определились все участники общего этапа Лиги Европы. Жеребьевка – 30 августа, «МЮ» и другие клубы узнают соперников

Теги Айнтрахт Франкфурт Лион Ницца Рома Лацио Манчестер Юнайтед высшая лига Шотландия Рейнджерс Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев высшая лига Португалия Порту Брага высшая лига Нидерланды Аякс Твенте премьер-лига Англия бундеслига Германия Атлетик Реал Сосьедад высшая лига Чехия Славия Прага Виктория Пльзень высшая лига Швеция Эльфсборг Мальме серия А Италия Андерлехт высшая лига Бельгия Фенербахче Бешикташ Галатасарай высшая лига Турция Лига Европы УЕФА высшая лига Болгария высшая лига Норвегия Мидтьюлланд высшая лига Венгрия ФКСБ Олимпиакос ПАОК высшая лига Греция высшая лига Румыния АЗ высшая лига Латвия Тоттенхэм высшая лига Азербайджан Хоффенхайм Карабах Маккаби Тель-Авив Буде-Глимт Ференцварош Юнион Лудогорец РФШ Футбол

Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2024/25.

В турнире, который впервые пройдет в новом формате, выступят 36 клубов. Они распределены по четырем корзинам.

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде. Для каждого клуба будут выбраны по 8 соперников (по 2 из каждой корзины).

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи.

Корзина 1: «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Аякс», «Рейнджерс», «Айнтрахт», «Лацио», «Тоттенхэм», «Славия» Прага;

Корзина 2: «Реал Сосьедад», АЗ, «Олимпиакос», «Лион», «Фенербахче», «Брага», ПАОК, «Маккаби» Тель-Авив, «Ференцварош»;

Корзина 3: «Карабах», «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Виктория» Пльзень, «Юнион», «Динамо» Киев, «Лудогорец», «Мидтьюлланд», «Мальме»;

Корзина 4: «Атлетик», «Хоффенхайм», «Ницца», «Андерлехт», «Твенте», «Бешикташ», ФКСБ, РФШ, «Эльфсборг». 

Жеребьевка общего этапа турнира пройдет 30 августа. 

3 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Скоро начинается чемпионат Лиги чемпионов по футболу!!!⚽️
+7
0
+7
4 корзина, посильнее 3,и не слабее 2.
+1
0
+1
ЛЧ на минималках.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий