Умер Свен-Йоран Эрикссон, «Спартак» накажут за «Зенит» – позор российского футбола», убойный старт «Ювентуса», экс-жена Сафонова требует 238 млн, «Зенит» представит Гондоу в филармонии и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. В возрасте 76 лет ушел из жизни Свен-Йоран Эрикссон – тренер, принесший «Лацио» титул и поработавший с золотым поколением Англии.

2. КДК накажет «Спартак» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола». Также в комитете рассмотрят удар Эраковича рукой по арке после удаления.

3. «Юве» на старте сезона выглядит устрашающе: отгрузили три гола «Вероне» в гостях, выиграли оба матча со счетом 6:0 и единолично возглавили турнирную таблицу.

4. Сафонов проиграл бывшей жене суд по алиментам и будет отдавать 25% от всех доходов в пользу дочери. Теперь, надеется экс-супруга Матвея, «матери приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства». За 15 лет Анастасия намерена потратить на дочь 238 млн рублей.

5. Лусиано Гондоу переходит в «Зенит» – клуб заплатит за форварда 12 миллионов евро и представит его в филармонии имени Шостаковича.

6. Андрей Рублев обыграл Тиаго Сейбота Уайлда в первом круге US Open, Новак Джокович – Раду Албота, Доминик Тим уступил Бену Шелтону – этот матч стал для австрийца последним на турнире «Большого шлема».

У девушек Дарья Касаткина победила Жаклин Кристиан, Эрика Андреева выбила Юэ Юань, Екатерина Александрова прошла Викторию Томову, Вероника Кудерметова проиграла Элизе Мертенс, Анна Блинкова – Эмме Наварро. 

7. Трансферы. Хамес Родригес перешел в «Райо Вальекано» свободным агентом. «Барселона» отдала Роке в аренду «Бетису», а Лангле отправила в «Атлетико». Также каталонцы нашли способ зарегистрировать Ольмо. «Челси» готов побороться за Санчо с «Ювентусом».

8. «Уралкалий» получил перевод и болид от «Хааса», арест с активов экс-команды Мазепина снят.

9. Номер Меган Рапино вывели из обращения в «Сиэтл Рейн».

10. За драку с украинцем Терзи на 5 лет отстранен от футбола форвард сборной Кыргызстана Ахматалиев.

11. Борцов Жамалова, Тажудинова и Рамазанова наградили за медали Парижа-2024 в Дагестане.

12. «Челси» показал черно-розовую третью форму на сезон-2024/25.

13. Гонщики MotoGP выступили против ограничения числа итальянцев и испанцев.

Цитаты дня

Тарасов о расходах на детей: «Сын пошел в детский сад – 100 тысяч в месяц. На игрушки уходит 50 тысяч»

Слуцкий о критике: «Не понимаю, как два месяца в «Рубине» могут перечеркнуть 20 лет успешной работы. Боуэн, Эдегор, Хвича, Головин говорили о вкладе в их карьеру – мне важна их оценка, а не чья-то»

Роналду о возможном уходе из сборной: «Сейчас я хочу помочь команде. Когда покину сборную, это будет спонтанное, но продуманное решение»

Олакунле Олусегун: «За «Краснодар» болеет 50% России, думаю. Нас любит и уважает каждый»

Дмитрий Губерниев: «Загитова – лучшая среди нас. У нее великолепный русский язык, еще сразу видно чтение книг, абсолютная интеллектуальная подкованность»

25 комментариев
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Хоть бы Загитова не поняла его буквально 😱 в силу своей начитанности)))
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Ответ Евгения Тиунова
Сафонов ещё легко отделался - было бы 2 детей, 33% отстёгивал бы. Сам жену выбирал, так что надо нести ответственность за свой выбор. И наоборот касательно женщин.
Тут дело не в том, кого он там выбирал, а в том, что он заделал ребёнка и тут же свалил к другой. Думаю, любая женщина, независимо от ценностей, была бы в ярости.
+19
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Всего Вам хорошего, Свен-Йоран!
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Хорошо Губерниев загитову стебанул,только она может всерьёз его слова принять,в силу особенностей "развития"
+9
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Сафонов ещё легко отделался - было бы 2 детей, 33% отстёгивал бы.
Сам жену выбирал, так что надо нести ответственность за свой выбор. И наоборот касательно женщин.
+9
-8
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А кричалка про "позор" неплохо тиражируется в интернет-пространстве, и те, кто с ней как-бы борются, сами помогают её распространять
+5
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Кажется Губерниев хочет вкусить татарский персик.
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Ответ miladoc1
Хоть бы Загитова не поняла его буквально 😱 в силу своей начитанности)))
У неё и так корона, а если буквально воспримет - над головой нимб возникнет, будет считать себя святой:)
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Ответ Евгения Тиунова
У неё и так корона, а если буквально воспримет - над головой нимб возникнет, будет считать себя святой:)
К этому всё и идёт 😉😂
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Ответ Циник Петербургский
Если понимать под "интернет-пространством" пару-тройку сайтов, типа этого, то да. Но поверьте, в мире есть и нормальные сайты. С адекватными и ВЗРОСЛЫМИ редакторами, которые не болеют за бромантановый клуб, сделавший своей легендой дважды осужденного наркоторговца, избившего свою жену и скрывшегося с места ДТП ;) И по этой причине редакторам нормальных сайтов не приходится заниматься подобной ерундой.
как же у болотной сволочи бомбит, бгг)))
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Комментарий удален модератором
Жена Сафонова вполне могла бы усыновить детей Тарасова, раз ему так дорого живётся
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Кричалки – это олицетворение свободы слова. Штрафовать за это? Или нам хотят сказать, что о Зените либо хорошо либо никак. Прям как о покойнике.
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судя по заголовку, Спартак накажут за Зенит... это какой то позор
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А в чем прикол кричать про позор российского футбола ? Вы думаете это кого то задевает? Или вы на столько обиженные , что Зенит полностью доминирует уже несколько лет и просто уже не знаете за что зацепиться?
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Ответ Мистер Блин
Комментарий удален модератором
Провинциалы, что с них возьмёшь.
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