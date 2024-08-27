Умер Свен-Йоран Эрикссон, «Спартак» накажут за «Зенит» – позор российского футбола», убойный старт «Ювентуса», экс-жена Сафонова требует 238 млн, «Зенит» представит Гондоу в филармонии и другие новости
1. В возрасте 76 лет ушел из жизни Свен-Йоран Эрикссон – тренер, принесший «Лацио» титул и поработавший с золотым поколением Англии.
2. КДК накажет «Спартак» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола». Также в комитете рассмотрят удар Эраковича рукой по арке после удаления.
3. «Юве» на старте сезона выглядит устрашающе: отгрузили три гола «Вероне» в гостях, выиграли оба матча со счетом 6:0 и единолично возглавили турнирную таблицу.
4. Сафонов проиграл бывшей жене суд по алиментам и будет отдавать 25% от всех доходов в пользу дочери. Теперь, надеется экс-супруга Матвея, «матери приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства». За 15 лет Анастасия намерена потратить на дочь 238 млн рублей.
5. Лусиано Гондоу переходит в «Зенит» – клуб заплатит за форварда 12 миллионов евро и представит его в филармонии имени Шостаковича.
6. Андрей Рублев обыграл Тиаго Сейбота Уайлда в первом круге US Open, Новак Джокович – Раду Албота, Доминик Тим уступил Бену Шелтону – этот матч стал для австрийца последним на турнире «Большого шлема».
У девушек Дарья Касаткина победила Жаклин Кристиан, Эрика Андреева выбила Юэ Юань, Екатерина Александрова прошла Викторию Томову, Вероника Кудерметова проиграла Элизе Мертенс, Анна Блинкова – Эмме Наварро.
7. Трансферы. Хамес Родригес перешел в «Райо Вальекано» свободным агентом. «Барселона» отдала Роке в аренду «Бетису», а Лангле отправила в «Атлетико». Также каталонцы нашли способ зарегистрировать Ольмо. «Челси» готов побороться за Санчо с «Ювентусом».
8. «Уралкалий» получил перевод и болид от «Хааса», арест с активов экс-команды Мазепина снят.
9. Номер Меган Рапино вывели из обращения в «Сиэтл Рейн».
10. За драку с украинцем Терзи на 5 лет отстранен от футбола форвард сборной Кыргызстана Ахматалиев.
11. Борцов Жамалова, Тажудинова и Рамазанова наградили за медали Парижа-2024 в Дагестане.
12. «Челси» показал черно-розовую третью форму на сезон-2024/25.
13. Гонщики MotoGP выступили против ограничения числа итальянцев и испанцев.
Цитаты дня
Тарасов о расходах на детей: «Сын пошел в детский сад – 100 тысяч в месяц. На игрушки уходит 50 тысяч»
Слуцкий о критике: «Не понимаю, как два месяца в «Рубине» могут перечеркнуть 20 лет успешной работы. Боуэн, Эдегор, Хвича, Головин говорили о вкладе в их карьеру – мне важна их оценка, а не чья-то»
Роналду о возможном уходе из сборной: «Сейчас я хочу помочь команде. Когда покину сборную, это будет спонтанное, но продуманное решение»
Олакунле Олусегун: «За «Краснодар» болеет 50% России, думаю. Нас любит и уважает каждый»
Дмитрий Губерниев: «Загитова – лучшая среди нас. У нее великолепный русский язык, еще сразу видно чтение книг, абсолютная интеллектуальная подкованность»
Сам жену выбирал, так что надо нести ответственность за свой выбор. И наоборот касательно женщин.