«Лас-Пальмас» – «Реал». Винисиус, Мбаппе, Модрич, Браим играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:30

«Лас-Пальмас» принимает «Реал» в матче третьего тура Ла Лиги.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Ла Лиги

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