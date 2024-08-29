«Лас-Пальмас» – «Реал». Винисиус, Мбаппе, Модрич, Браим играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
«Лас-Пальмас» принимает «Реал» в матче третьего тура Ла Лиги.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:30 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 29 августа, 22:30, «де Гран Канария»
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Лас-Пальмас –
Силлессен, Мармоль, Маккенна, Суарес, Марвин, Молейро, Хави Муньос, Родригес, Кампанья, Сандро Рамирес, Макберни.
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