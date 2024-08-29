«Лас-Пальмас» – «Реал». Винисиус, Мбаппе, Модрич, Браим играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:30

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лас-Пальмас онлайны Футбол

«Лас-Пальмас» принимает «Реал» в матче третьего тура Ла Лиги.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Лас-Пальмас – Реал Мадрид
Дата проведения
29 августа, 22:30, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Лас-ПальмасСиллессен, Мармоль, Маккенна, Суарес, Марвин, Молейро, Хави Муньос, Родригес, Кампанья, Сандро Рамирес, Макберни.
Реал МадридКуртуа, Менди, Рюдигер, Милитао, Васкес, Модрич, Тчуамени, Вальверде, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

12 комментариев
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Удачи и победы Реалу👌.
+11
-6
+5
Ответ Андрей Зараник
Добрые люди подскажите пожалуйста, есть ли группа в ВК которая показывает матчи Ла Лиги. Очень хочется посмотреть, но в Беларуси нет возможности.
Live ball
+2
0
+2
Черепашка приползет.
+1
0
+1
Добрые люди подскажите пожалуйста, есть ли группа в ВК которая показывает матчи Ла Лиги. Очень хочется посмотреть, но в Беларуси нет возможности.
+1
-1
0
Ответ войд
Это тебе не французский колхоз,где можно было за тайм хет-трик отгрузить Здесь сильнейший чемпионат в мире с каталонскими бусами,но дубль надеюсь положит)
Почему-то только в этом "сильнейшем чемпионате" главные бомбардиры забивали по 40+ голов за сезон в лиге.

Вы точно уверены, что забивать в Испании играя за один из грандов труднее, чем играя в команде из любого другого чемпионата - топ 5?)
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Ответ & Co1366
Live ball
Спасибо большое!
Отличный сайт про который не знал.
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