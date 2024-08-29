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Загитова о своем шоу: «Незабываемые эмоции, просто пушка, бомба. У нас было сегодня два солд-аута»

Алина Загитова поделилась эмоциями от премьеры своего ледового шоу.

Шоу «Хранители времени» прошло сегодня в Казани. 

«Дорогие друзья! Этот день закончился! Два шоу прошло, премьера была. Это были незабываемые эмоции, просто пушка, бомба. Спасибо всем и каждому, кто пришел меня поддержать. У нас было сегодня два солд-аута. 

Мой голос, как вы видите, его нет в принципе, поэтому я просто покажу ваши подарки. Это просто любовь», – сказала Загитова. 

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

Загитова объявила о солд-ауте на сегодняшнее шоу «Хранители времени». При этом билеты все еще продаются, а на трибунах есть свободные места

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Загитовой
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
ледовые шоу
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