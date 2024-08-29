30 августа в Казани пройдет бесплатный спецпоказ шоу Загитовой. В октябре она хочет показать шоу на саммите БРИКС
Загитова хочет показать свое ледовое шоу «Хранители времени» во время саммита БРИКС.
Сегодня в Казани прошла премьера шоу олимпийской чемпионки.
«Мне бы очень хотелось, я понимаю, что это будет большая ответственность. Завтра шоу будет смотреть Рустам Нургалиевич (Минниханов, глава Татарстана). Благодаря ему это шоу осуществилось.
Я надеюсь, что ему понравится и он даст шанс показать себя и на саммите БРИКС», – Загитова.
30 августа состоится бесплатный спецпоказ шоу для школьников, в том числе детей участников СВО.
Саммит БРИКС пройдет 22-24 октября в Казани.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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