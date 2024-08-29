«Жирона» – «Осасуна». 1:0 – Хиль забил на 34-й. Онлайн-трансляция

Теги Осасуна Ла Лига Жирона Брайан Хиль онлайны Футбол

«Жирона» принимает «Осасуну» в матче 3-го тура Ла Лиги.

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 34-й минуте счет открыл хавбек хозяев Брайан Хиль.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч! Футбол 2».

Жирона – Осасуна 3:0 (второй тайм)
Дата проведения
29 августа, 20:00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 34 Хиль, 2:0 – 53 Цыганков, 3:0 – 56 Абель Руис.
ЖиронаГассанига, Мигель Гутьеррес, Блинд, Давид Лопес, Франсес, Мартин, Эррера (Ромеу, 64), Хиль, Цыганков, Миовски (Стуани, 64), Абель Руис.
ОсасунаЭррера, Хуан Крус, Эррандо, Катена, Видаль, Мойсес Гомес, Торро, Сарагоса (Бенито, 68), Орос (Ибаньес, 59), Монкайола (Рубен Гарсия, 59), Будимир (Рауль Гарсия, 58).

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3 комментария
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А зачем мне информация про игру Цыганкова? С тем же успехом в анонсе можно писать, что играет Будимир
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Ответ Sergei Polyakov
А зачем мне информация про игру Цыганкова? С тем же успехом в анонсе можно писать, что играет Будимир
Это самый дорогой и номинально сильный игрок Жироны. Да и всего матча в целом. Чел.
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