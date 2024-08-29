«Жирона» – «Осасуна». 1:0 – Хиль забил на 34-й. Онлайн-трансляция
«Жирона» принимает «Осасуну» в матче 3-го тура Ла Лиги.
Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 34-й минуте счет открыл хавбек хозяев Брайан Хиль.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч! Футбол 2».
- Дата проведения
- 29 августа, 20:00, «Монтиливи»
- Голы:
- 1:0 – 34 Хиль, 2:0 – 53 Цыганков, 3:0 – 56 Абель Руис.
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Жирона –
Гассанига, Мигель Гутьеррес, Блинд, Давид Лопес, Франсес, Мартин, Эррера (Ромеу, 64), Хиль, Цыганков, Миовски (Стуани, 64), Абель Руис.
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Осасуна –
Эррера, Хуан Крус, Эррандо, Катена, Видаль, Мойсес Гомес, Торро, Сарагоса (Бенито, 68), Орос (Ибаньес, 59), Монкайола (Рубен Гарсия, 59), Будимир (Рауль Гарсия, 58).