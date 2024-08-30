Роман Ротенберг: «Пишут столько гадостей про сборную – из Киева или нет, не знаю, надо проверить IP‑адреса. Это злит меня, если живешь в России, должен уважать страну и хоккеистов»
Петербургский клуб выиграл турнир имени Николая Пучкова, уступив в четвертом матче России U23 (3:4 Б).
«Сборная всегда будет выше, чем любой клуб. Знаете сколько гадостей пишут люди, не знаю, из Киева или нет, надо проверить IP‑адреса, столько гадостей! Выливают помои, про сборную. И они живут в нашей стране. Это вызывает у меня злость.
Такого не может быть! Ни в одной стране такого нет. Везде читаю прессу, потому что знаю языки, нет такого нигде! Надо у них спросить, примерно знаю фамилии всех, потому что отслеживаю.
Если ты живешь в России, ты должен иметь уважение к стране и уважать ее игроков, хоккеистов. Эти парни обыграли «Ак Барс» и СКА. Могли спокойно выиграть турнир. У нас есть хоккей и развитие!
Прошу не обливать сборную России помоями. Любую! Как только мы начали продвигать институт сборных, мы прививаем верное воспитание. Патриотизм! Чтобы знали великие победы и великих хоккеистов нашей страны.
Вы знаете состав великой советской сборной? Давайте проведем опрос. Наши детишки должны знать фамилии легенд. Это и есть преемственность», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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