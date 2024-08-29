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  • Степанова о критике Загитовой: «Безымянно-анонимное стадо в интернете выскажется «безызбежно». Миллионы девушек хотят быть Алиной, а не вами, душно-замшелыми»
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Степанова о критике Загитовой: «Безымянно-анонимное стадо в интернете выскажется «безызбежно». Миллионы девушек хотят быть Алиной, а не вами, душно-замшелыми»

Лыжница Вероника Степанова высказалась о критике в адрес Алины Загитовой

«Алина, все обсуждают Алину! Причем не надо даже фамилию ее писать – все знают, о какой Алине речь.

Ладно, безымянно-анонимное стадо в интернете выскажется «безызбежно» – им для поддержания баланса в организме надо кислотой плеваться, как ксеноморфам из вселенной «Чужих».

Но ведь и люди с вполне реальными фамилиями, именами и отчествами позволяют себе, считают возможным и даже нужным покритиковать и похихикать в кулачок: «О, как олимпийская чемпионка оговорилась, а вот как она слово с ошибкой написала!»

Алине не мама, не сестра и не адвокат – здоровались, парой слов перебросились. Да и не нужны Алине адвокаты. Но ответить критикам хочется – потому, что это критики не Алины, им не дает покоя сама ситуация, в которой молодая, современная женщина строит карьеру так, как считает нужным.

Не сидит, сложа ручки на животе, не блеет в камеру: «Самое главное достоинство женщины – это скромность, вот я во всем поддерживая своего мужа, я его надежная опора и хранительница очага». Или что там нужно говорить «хорошим девочкам».

Чтобы выиграть чемпионат мира или Олимпиаду хотя бы раз, нужно быть амбициозной по определению – скромным девочкам и первенство водокачки не выиграть. Нам нужно уметь жить в жестком графике, учась делать многие вещи самостоятельно, причем с самого раннего «тинейджерства».

Эта амбициозность и привычка к постоянному стрессу как образу жизни со временем делает спорт слишком тесным. Либо ты уходишь на покой, либо пробуешь реализовать себя в смежных сферах развлечения населения – прежде всего в медиа, но кого-то еще и в искусстве, в рекламе.

Да, нам не хватает фундаментального образования, мы часто не можем вспомнить разницу «между Бахом и Фейербахом». А вы вспомните навскидку?

А если вспомните, то почему же у вас аудитория в десять тысяч, а у Алины – пара миллионов уже, а будет десять. Может быть, потому, что миллионы девушек хотят быть Алиной – а не вами, душно-замшелыми?

Да, в гонке за всеми зайцами сразу мы делаем ошибки – все мы. У меня было пара совершенно провальных прямых эфиров, где я несла полную чушь – а все потому, что Сорин поменял план в последний момент, вместо дня отдыха была очень тяжелая тренировка непосредственно перед выходом в эфир.

И некого винить: моя основная работа — профессиональный атлет. «Первым делом – самолеты». Но каждый раз, просматривая свой провал в эфире, я учусь быть лучше, искать в голове быстрее аргументы и цитаты. Это вызов и мотивация.

Конечно, мне и, уверена, Алине хочется быть похожей на Сан Саныча Карелина в его умении завладеть вниманием аудитории, контролировать градус и направление дискуссии и не дать никому усомниться в интеллектуальном багаже атлета.

Это прекрасный пример, мы у него учимся. Но это не значит, что надо молчать, пока ты не достигла его лет, опыта и заслуг в разных сферах. У каждого поколения свои герои и кумиры», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ». 

Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
лыжные гонки
женское катание
logoАлина Загитова
logoВероника Степанова
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