Лига Европы. Раунд плей-офф. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Шэмрок Роверс», «Аякс» принимает «Ягеллонию», «Андерлехт» – «Динамо Минск»

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Стартовали ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы.

Сегодня ПАОК в гостях играет с «Шэмрок Роверс», «Динамо» Минск – с «Андерлехтом», «Аякс» принимает «Ягеллонию».

Лига Европы

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Петрокуб Молдавия – Лудогорец Болгария 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
29 августа, 20:00, «стадион Зимбру»
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Гол:
1:0 – 28 Амброс.
Петрокуб – Șmalenea, Борш, Мудрак, Жардан, Пушкаш, Жардан, Лунгу, Плэтикэ, Плэтикэ, Lupan, Амброс (Demian, 62).
ЛудогорецПадт, Сон, Диниш Алмейда, Куртулуш, Витрю, Петровски, Камара, Педриньо, Рик, Секо (Делев, 69), Кайо Видал (Дуа, 69).
Предупреждения:
Жардан (7), Камара (30), Пушкаш (35), Амброс (48), Мудрак (57).
Удаление:
Мудрак (57).

Первый матч – 0:4

Эльфсборг Швеция – Мольде Норвегия 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
29 августа, 20:00, «Бурос-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 62 Бериша.
ЭльфсборгПеттерссон, Yegbe, Buhari, Хольмен, Хульт, Зенели, Оума, Хедлунд, Байду, Касем, Абдулаи.
Мольде – Posiadała, Хеуган, Хагельскьер, Эйванн, Стеневик, Брейвик (Бериша, 62), Дэли, Энггор (Ихлер, 62), Фьортофт, Эриксен, Эйкрем.
Предупреждения:
Оума (14), Абдулаи (26), Зенели (26), Стеневик (38).

Первый матч – 1:0

АПОЭЛ Кипр – РФШ Латвия 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
29 августа, 20:00, «ГСП Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 40 Икауниекс.
АПОЭЛБелец, Кинтилья, Двали, Шебак (Сушич, 53), Петрович, Маркиньос (Донис, 53), Сарфо, Техера, Майер (Дражич, 65), Ндонгала, Эль-Араби.
РФШОндоа, Савальниекс, Odisharia, Липушчек, Балодис, Пренга, Marhiev, Панич, Икауниекс, Куадио (Осуагву, 67), Диоманде (Ndjiki, 20).
Предупреждения:
Marhiev (22), Шебак (44), Икауниекс (52), Пренга (56), Odisharia (60), Куадио (67), Белец (67).

Первый матч – 1:2

Бешикташ Турция – Лугано Швейцария 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
29 августа, 21:00, «Водафон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – Иммобиле.
БешикташГюнок, Масуаку, Топчу, Габриэл Паулиста, Свенссон, Жедсон Фернандеш, Эль-Мусрати, Рафа Силва, Рашица, Кылычсой, Иммобиле.
ЛуганоСаипи, Валенсуэла, Эль-Вафи, Пападопулос, Дзанотти, Гргич, Бислими, Махмуд, Штеффен, Алиседа, Вляди.
Предупреждения:
Валенсуэла (5), Жедсон Фернандеш (28).

Первый матч – 3:3

Андерлехт Бельгия – Динамо Минск Беларусь 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
29 августа, 21:00, «Констант Ванден Сток»
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АндерлехтКосеманс, Аугустинссон, Йоргенсен, Симич, Сарделла, Струйкенс, Ритс, Версхарен, Дрейер, Ангуло, Дольберг.
Динамо МинскЛапоухов, Раи, Гаврилович, Бегунов, Пигас, Подстрелов, Селява, Amian, Демченко, Альфред, Бахар.

Первый матч – 1:0

Аякс Нидерланды – Ягеллония Польша 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
29 августа, 21:00, «Йохан Кройфф Арена»
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АяксПасвеер, Хато, Бас, Шутало, Ренсх, Тайлор, Хендерсон, Фитц-Джим, Траоре, Бергвейн, Бробби.
ЯгеллонияСтрыек, Браганса Моутинью, Хансен, Стоинович, Скшипчак, Сачек, Чурлинов, Нене, Романчук, Имас, Пулулу.

Первый матч – 4:1

ФКСБ Румыния – ЛАСК Австрия
Дата проведения
29 августа, 21:30, «Stadionul Steaua»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ФКСБТырновану, Радунович, Нгезана, Крецу, Lixandru, Alhassan, Шут, Олару, Бэлуцэ, Микулеску, Тэнасе.
ЛАСКЗибенхандль, Белло, Стойкович, Цирайс, Богарде, Таловеров, Бериша, Хорват, Тауи, Усор, Любичич.

Первый матч – 1:1

Хартс Шотландия – Виктория Пльзень Чехия
Дата проведения
29 августа, 21:45, «Тайнкасл»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ХартсГордон, Роулз, Кингсли, Кент, Пенрайс, Тейлор, Девлин, Boateng, Грант, Варгас, Бойс.
Виктория ПльзеньТврдонь, Каду, Копиц, Емелка, Две, Гавел, Sojka, Калвах, Черв, Шулц, Вашулин.

Первый матч – 0:1

Рапид Вена Австрия – Брага Португалия
Дата проведения
29 августа, 22:00, «Альянц-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Рапид ВенаХедль, Ауэр, Ро-Яо, Цветкович, Болла, Sangare, Освальд, Зайдль, Янссон, Бургшталлер, Бельо.
БрагаМатеус, Марин, Аррей-Мби, Бамбу, Виктор Гомес, Андре Орта, Карвальо, Саласар, Мартинес, Рикарду Орта, Фернандес.

Первый матч – 1:2

Шэмрок Роверс Ирландия – ПАОК Греция
Дата проведения
29 августа, 22:00, «Талла»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Шэмрок РоверсПельс, Кавана, Лопес, Клири, Бернс, О'Салливан, О`Нил, Макинефф, Тауэлл, Макналти, Бирн.
ПАОККотарски, Баба, Михайлидис, Кендзера, Кастро, Камара, Оздоев, Живкович, Мург, Десподов, Тиссаудали.

Первый матч – 0:4

Борац Баня-Лука Босния и Герцеговина – Ференцварош Венгрия
Дата проведения
29 августа, 22:00, «Городской стадион»
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Борац Баня-ЛукаМанойлович, Эррера, Каролина, Мейерс, Вукчевич, Skorup, Граховац, Сречкович, Савич, Кулашин, Лукич.
ФеренцварошДибус, Рамирес, Сиссе, Кнустер, Макрецкис, Маига, Ромменс, Абу-Фани, Траоре, Мисидьян, Пешич.

Первый матч – 0:0

ТСЦ Бачка Топола Сербия – Маккаби Тель-Авив Израиль
Дата проведения
29 августа, 22:00, «Городской стадион Бачка-Топола»
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ТСЦ Бачка ТополаИлич, Петрович, Стеванович, Цапан, Влалукин, Радин, Джаковац, Пейич, Пантович, Чиркович, Лазетич.
Маккаби Тель-АвивМишпати, Ревиво, Шломо, Asante, Ехезкель, Каниховский, ван Оверем, Перец, Аддо, Тургеман, Давида.

Первый матч – 0:3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

4 комментария
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