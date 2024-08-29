Лига Европы. Раунд плей-офф. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Шэмрок Роверс», «Аякс» принимает «Ягеллонию», «Андерлехт» – «Динамо Минск»
Стартовали ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы.
Сегодня ПАОК в гостях играет с «Шэмрок Роверс», «Динамо» Минск – с «Андерлехтом», «Аякс» принимает «Ягеллонию».
Раунд плей-офф
Ответные матчи
- Дата проведения
- 29 августа, 20:00, «стадион Зимбру»
- Гол:
- 1:0 – 28 Амброс.
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Петрокуб –
Șmalenea, Борш, Мудрак, Жардан, Пушкаш, Жардан, Лунгу, Плэтикэ, Плэтикэ, Lupan, Амброс (Demian, 62).
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Лудогорец –
Падт, Сон, Диниш Алмейда, Куртулуш, Витрю, Петровски, Камара, Педриньо, Рик, Секо (Делев, 69), Кайо Видал (Дуа, 69).
- Удаление:
- Мудрак (57).
Первый матч – 0:4
- Дата проведения
- 29 августа, 20:00, «Бурос-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 62 Бериша.
-
Эльфсборг –
Петтерссон, Yegbe, Buhari, Хольмен, Хульт, Зенели, Оума, Хедлунд, Байду, Касем, Абдулаи.
-
Мольде –
Posiadała, Хеуган, Хагельскьер, Эйванн, Стеневик, Брейвик (Бериша, 62), Дэли, Энггор (Ихлер, 62), Фьортофт, Эриксен, Эйкрем.
Первый матч – 1:0
- Дата проведения
- 29 августа, 20:00, «ГСП Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 40 Икауниекс.
-
АПОЭЛ –
Белец, Кинтилья, Двали, Шебак (Сушич, 53), Петрович, Маркиньос (Донис, 53), Сарфо, Техера, Майер (Дражич, 65), Ндонгала, Эль-Араби.
-
РФШ –
Ондоа, Савальниекс, Odisharia, Липушчек, Балодис, Пренга, Marhiev, Панич, Икауниекс, Куадио (Осуагву, 67), Диоманде (Ndjiki, 20).
Первый матч – 1:2
- Дата проведения
- 29 августа, 21:00, «Водафон Парк»
- Гол:
- 1:0 – 7 Иммобиле.
-
Бешикташ –
Гюнок, Масуаку, Топчу, Габриэл Паулиста, Свенссон, Жедсон Фернандеш, Эль-Мусрати, Рафа Силва, Рашица, Кылычсой, Иммобиле.
-
Лугано –
Саипи, Валенсуэла, Эль-Вафи, Пападопулос, Дзанотти, Гргич, Бислими, Махмуд, Штеффен, Алиседа, Вляди.
- Предупреждения:
- Валенсуэла (5), Жедсон Фернандеш (28).
Первый матч – 3:3
- Дата проведения
- 29 августа, 21:00, «Констант Ванден Сток»
-
Андерлехт –
Косеманс, Аугустинссон, Йоргенсен, Симич, Сарделла, Струйкенс, Ритс, Версхарен, Дрейер, Ангуло, Дольберг.
-
Динамо Минск –
Лапоухов, Раи, Гаврилович, Бегунов, Пигас, Подстрелов, Селява, Amian, Демченко, Альфред, Бахар.
Первый матч – 1:0
- Дата проведения
- 29 августа, 21:00, «Йохан Кройфф Арена»
Первый матч – 4:1
- Дата проведения
- 29 августа, 21:30, «Stadionul Steaua»
-
ФКСБ –
Тырновану, Радунович, Нгезана, Крецу, Lixandru, Alhassan, Шут, Олару, Бэлуцэ, Микулеску, Тэнасе.
Первый матч – 1:1
- Дата проведения
- 29 августа, 21:45, «Тайнкасл»
Первый матч – 0:1
- Дата проведения
- 29 августа, 22:00, «Альянц-Штадион»
-
Рапид Вена –
Хедль, Ауэр, Ро-Яо, Цветкович, Болла, Sangare, Освальд, Зайдль, Янссон, Бургшталлер, Бельо.
-
Брага –
Матеус, Марин, Аррей-Мби, Бамбу, Виктор Гомес, Андре Орта, Карвальо, Саласар, Мартинес, Рикарду Орта, Фернандес.
Первый матч – 1:2
- Дата проведения
- 29 августа, 22:00, «Талла»
-
Шэмрок Роверс –
Пельс, Кавана, Лопес, Клири, Бернс, О'Салливан, О`Нил, Макинефф, Тауэлл, Макналти, Бирн.
Первый матч – 0:4
- Дата проведения
- 29 августа, 22:00, «Городской стадион»
-
Борац Баня-Лука –
Манойлович, Эррера, Каролина, Мейерс, Вукчевич, Skorup, Граховац, Сречкович, Савич, Кулашин, Лукич.
Первый матч – 0:0
- Дата проведения
- 29 августа, 22:00, «Городской стадион Бачка-Топола»
-
ТСЦ Бачка Топола –
Илич, Петрович, Стеванович, Цапан, Влалукин, Радин, Джаковац, Пейич, Пантович, Чиркович, Лазетич.
-
Маккаби Тель-Авив –
Мишпати, Ревиво, Шломо, Asante, Ехезкель, Каниховский, ван Оверем, Перец, Аддо, Тургеман, Давида.
Первый матч – 0:3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.