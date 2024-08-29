Лига Европы. Раунд плей-офф. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Шэмрок Роверс», «Аякс» принимает «Ягеллонию», «Андерлехт» – «Динамо Минск»

Стартовали ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы.

Сегодня ПАОК в гостях играет с «Шэмрок Роверс», «Динамо» Минск – с «Андерлехтом», «Аякс» принимает «Ягеллонию».

Лига Европы

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Первый матч – 0:4

Первый матч – 1:0

Первый матч – 1:2

Первый матч – 3:3

Первый матч – 1:0

Первый матч – 4:1

Первый матч – 1:1

Первый матч – 0:1

Первый матч – 1:2

Первый матч – 0:4

Первый матч – 0:0

Первый матч – 0:3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.